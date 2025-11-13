鑽漏洞？美媒揭陸企規避美出口管制 獲輝達Blackwell晶片

華爾街日報揭露中國公司如何規避美國出口管制，獲得輝達最先進的Blackwell晶片。輝達先是將晶片出售給具有中資背景的美國公司Aivres，隨後Aivres將晶片賣至一間印尼數據中心，這批晶片最終流向中國的AI公司。

華爾街日報中文網13日報導揭露這起跨越數國的晶片交易。首先，輝達向構建AI運算伺服器的合作夥伴出售大量晶片，而總部位於矽谷的Aivres即是合作夥伴之一，其母公司1/3的股份由中國科技公司浪潮持有。

浪潮公司於2023年被美國政府以涉開發軍事超級電腦為由，列入國家安全貿易黑名單。

報導說，輝達不得與浪潮或今年被列入黑名單的部分子公司展開業務，但相關規定不適用於像Aivres這樣設於美國的子公司。Aivres與輝達關係密切，並共同贊助了輝達今年最重要的企業活動。

報導指出，2024年中，Aivres開始與印尼電信供應商Indosat Ooredoo Hutchison的雲端運算業務部門洽談交易。Indosat是卡達電信公司Ooredoo和香港企業集團長江和記公司的合資企業。

據知情人士透露，Indosat以約1億美元（約新台幣31億元）的價格從Aivres購買了32台輝達GB200伺服器機架。每個伺服器機架包含72枚輝達最先進的Blackwell晶片。

這批Blackwell晶片數量約為2300枚，相比於開發最先進AI系統動輒需要的數萬甚至數十萬枚晶片，其運算能力相對有限。

報導指出，Indosat又將這批伺服器賣給上海的AI新創公司無限光年。報導引述知情人士表示，Indosat是透過Aivres幫助下獲得客戶後，才購買這些伺服器。

無限光年創始人漆遠是上海復旦大學人工智能創新與產業研究院院長。據知情人士透露，復旦大學的代表參與了交易談判，但最終由無限光年簽署了算力合約。

報導引述知情人士指出，截至10月份，這些伺服器已經交付並正在安裝中。投入運作後，這些伺服器將協助無限光年訓練人工智慧模型，應用於金融分析及藥物研發等科學研究。

報導引述熟悉出口管制規定的律師表示，只要這家中國公司不利用這些晶片幫助中國發展軍事情報或大規模殺傷性武器，就不違反川普政府的出口管制規定。

然而，對於主張加強技術管控的人而言，這類安排仍令人擔憂。他們指出，即使中國企業目前僅從事商業專案，也可能因北京的「軍民融合」戰略而被徵召協助中國軍方。

報導表示，Aivres未回應置評請求。美國商務部出口管制部門也不予置評。輝達發言人則表示，公司的合規部門會在合作夥伴收到輝達產品前對其進行評估和批准。