打造個人AI助手！阿里巴巴推「千問App」 全面對標ChatGPT

據報導，阿里巴巴集團已秘密啓動「千問」項目，打造個人AI助手「千問App」，全面對標ChatGPT。這是年初公布將人民幣3800億元（約新台幣1.6兆元）投入人工智慧（AI）基礎設施之後，阿里AI戰略的一項重要布局。

陸媒「科創板日報」今天報導，阿里核心管理層將「千問App」視為「AI時代的未來之戰」，加入全球AI應用的頂級競賽。

在此之前，阿里一直將重心放在B端（商業用戶）AI市場，通過阿里雲向各行各業提供模型API服務。如今阿里管理層認為，啓動千問C端（個人用戶）之戰的時機已經成熟。

中國基金報引述報導說，阿里巴巴正準備在未來幾個月對其主要行動端AI應用進行全面改版，使其更像OpenAI的ChatGPT。這是阿里追趕競爭對手，並最終從個人用戶實現盈利的重要一步。

「千問」的這次改造，是阿里迄今在面向消費者服務中探索收入模式的最大動作之一，透過加入購物功能，借助阿里巴巴在電商領域的傳統優勢來吸引用戶。

受相關消息影響，今天午後阿里巴巴股價直線拉升，一度漲約5%，隨後漲幅縮小。

今年2月，阿里巴巴集團CEO吳泳銘宣布，未來3年，阿里將投入超過3800億元建設雲端運算和AI硬體基礎設施，創下中國民企在此領域史上最大規模的投資紀錄。據報導，千問的改版便是這項計畫的一部分。