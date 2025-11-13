快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

聽新聞
0:00 / 0:00

打擊商家逃稅！彭博：陸首度要求亞馬遜等電商平台 提交銷售數據

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
外媒指大陸稅務部門首度下令亞馬遜（Amazon）等多家電商巨頭提交銷售數據，以打擊跨境商家逃稅。圖／取自大陸國家稅務總局公眾號
外媒指大陸稅務部門首度下令亞馬遜（Amazon）等多家電商巨頭提交銷售數據，以打擊跨境商家逃稅。圖／取自大陸國家稅務總局公眾號

彭博引述知情人士報導，大陸稅務部門首度下令亞馬遜（Amazon）等多家電商巨頭提交銷售數據，此一罕見動作旨在打擊利用線上平台進行跨境業務的商家逃稅。

報導指出，過去幾個月來，大陸各地稅務部門要求主要電商平台報送部分大陸商家的第3季收入，以遏制瞞報銷售額的行為。

知情人士說，亞馬遜從10月中旬開始分享數據，阿里巴巴的全球速賣通（AliExpress）、拼多多旗下Temu、希音（SHEIN）等大陸競爭對手在數周前收到要求後，也已開始報送資料。稅務機關並未指控這些平台有任何不當行為。

知情人士表示，這些數據讓大陸監管機構更準確了解線上出口商的銷售額，這些數字往往遠高於商家此前向稅務局申報的金額。如果商家修改申報資料以與平台資料一致，可能面臨高達13%的增值稅以及企業所得稅，補繳的稅款將吞噬利潤。

根據大陸的稅法，年銷售額超過500萬元人民幣（約新台幣2,187萬元）的公司，需要支付最高13%的增值稅。只有當商家提供報關單及其他出口憑證時才能免稅，但多數線上賣家因經營架構複雜，難以滿足相關要求。

多名賣家透露，在亞馬遜等平台向稅務機關提交真實銷售數據後，陸續收到當地稅務部門發來的簡訊要求立即繳稅。其中2位註冊在經濟較弱地區的商家說，已接到當地稅務人員的電話或上門催繳通知。

部分賣家說，會先觀望稅務機關的追繳力度，以及業內是否會出現新的規避補稅方式。

亞馬遜發言人稱，該公司「在營運的每個國家都遵守所有適用的法規」。

電商 繳稅 亞馬遜 SHEIN 拼多多
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

IEA示警全球10年升破1.5℃ 93歲酋長批巴西開發亞馬遜

女星陳宥心「單角子宮」難受孕 友人竟建議到大陸吃「胚胎餃子」

八炯、閩南狼遭陸懸賞 北京台籍律師分析「2類台獨行為」或成立案標準

50年來首次！泰王今起訪陸 陸學者：「中泰一家親」親上加親

相關新聞

打擊商家逃稅！彭博：陸首度要求亞馬遜等電商平台 提交銷售數據

彭博引述知情人士報導，大陸稅務部門首度下令亞馬遜（Amazon）等多家電商巨頭提交銷售數據，此一罕見動作旨在打擊利用線上...

長江存儲將美光告上歐美法院 稱其侵犯多項3D NAND技術

大陸記憶體晶片企業長江存儲，近期在美國、歐洲等多地法院對美光發起新一輪專利訴訟，指控美光侵犯多項3D NAND快閃記憶體...

陸烘焙業競爭激烈 台食品機械業者靠差異化「商業生態系」突圍

面對原物料價格上漲與人工短缺的挑戰，食品與烘焙產業正加速導入自動化，加上大陸烘焙業近年面臨「內捲式競爭」（惡性競爭）。業...

進軍DRAM！長江存儲開建第3座工廠 估2027年投產

大陸最大的NAND快閃記憶體晶片製造商長江存儲（YMTC），進軍動態隨機存取記憶體（DRAM），已開始建設第3家工廠，計...

來客速度不及迪士尼…上海樂高樂園 開幕4個月遊客破80萬人次

坐落在上海市金山區的上海樂高樂園，主打中國大陸第1座樂高樂園，更搶在暑假檔期迎客，今年7月5日開幕時一度引發話題。據金山...

已達充電15分、續航逾500公里...陸將推動力電池「十五五」專項規劃

10月召開的中共二十屆四中全會審議通過「十五五」（2026-2030年）規畫建議，完整規畫綱要將在明年3月大陸全國兩會上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。