打擊商家逃稅！彭博：陸首度要求亞馬遜等電商平台 提交銷售數據

彭博引述知情人士報導，大陸稅務部門首度下令亞馬遜（Amazon）等多家電商巨頭提交銷售數據，此一罕見動作旨在打擊利用線上平台進行跨境業務的商家逃稅。

報導指出，過去幾個月來，大陸各地稅務部門要求主要電商平台報送部分大陸商家的第3季收入，以遏制瞞報銷售額的行為。

知情人士說，亞馬遜從10月中旬開始分享數據，阿里巴巴的全球速賣通（AliExpress）、拼多多旗下Temu、希音（SHEIN）等大陸競爭對手在數周前收到要求後，也已開始報送資料。稅務機關並未指控這些平台有任何不當行為。

知情人士表示，這些數據讓大陸監管機構更準確了解線上出口商的銷售額，這些數字往往遠高於商家此前向稅務局申報的金額。如果商家修改申報資料以與平台資料一致，可能面臨高達13%的增值稅以及企業所得稅，補繳的稅款將吞噬利潤。

根據大陸的稅法，年銷售額超過500萬元人民幣（約新台幣2,187萬元）的公司，需要支付最高13%的增值稅。只有當商家提供報關單及其他出口憑證時才能免稅，但多數線上賣家因經營架構複雜，難以滿足相關要求。

多名賣家透露，在亞馬遜等平台向稅務機關提交真實銷售數據後，陸續收到當地稅務部門發來的簡訊要求立即繳稅。其中2位註冊在經濟較弱地區的商家說，已接到當地稅務人員的電話或上門催繳通知。

部分賣家說，會先觀望稅務機關的追繳力度，以及業內是否會出現新的規避補稅方式。

亞馬遜發言人稱，該公司「在營運的每個國家都遵守所有適用的法規」。