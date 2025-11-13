陸烘焙業競爭激烈 台食品機械業者靠差異化「商業生態系」突圍

面對原物料價格上漲與人工短缺的挑戰，食品與烘焙產業正加速導入自動化，加上大陸烘焙業近年面臨「內捲式競爭」（惡性競爭）。業內人士指出，市場正從「拚價格」轉向「拚價值」，企業唯有在品質、研發與供應鏈整合上做出差異化，打造食品「商業生態系」，結合設備、原料與工藝創新，才能在激烈的市場競爭中突圍。

台灣食品機械製造商與食品自動化設備商百城機械，13日在江蘇蘇州舉行「英雄聯盟新品發表會」，邀請德麥芝蘭雅、玉香齋素食養生烘焙、蘇旺食品、黛妃巧克力等兩岸食品業者聯合展演，發表多項新設備與特色糕餅。

百城機械總經理蔡承諺受訪時表示，「現在的（大陸）市場捲得不得了」，同行不斷拚價格。百城要做的是在品質與附加價值上做出「差異化」，這才是突圍的方式。因此百城提出「英雄聯盟」的產業聯盟概念，結合設備製造商、原料供應商、烘焙師傅等力量，打造食品產業的「商業生態系」，協助客戶在激烈競爭中創造差異化，突破產業內捲。

蔡承諺說，「英雄聯盟」並非單一設備銷售，而是結合「設備＋原料＋工藝＋配方」的一條龍解決方案，讓客戶可一步到位、節省研發時間與成本，實現共贏。包括真香食品及香港美心等品牌皆為百城客戶，對自動化設備及穩定供應鏈需求持續上升。「我們不拼價格，而是提供附加價值。」他表示，透過「英雄聯盟」平台，百城很慶幸在市場激烈競爭中仍維持微增長。

同時，食品原料品牌也在思考如何在內捲中創造新價值。德麥芝蘭雅總監許譯文指出，烘焙業面臨同質化競爭、成本上漲、門市壽命縮短等問題，市場現在產生如「生態位乾旱」，亟需尋求新增長空間。

她認為，市場正從「後端工業化效率」與「前端健康情緒價值」同步升級。烘焙市場的消費結構正在轉變，以Z世代、白領中產與「精緻媽媽」為主的消費者，更注重健康與便利性。「未來的贏家，是能用好『看不見的工廠』來降本增效，同時用『看得見的健康』撬動消費者情緒的企業。」