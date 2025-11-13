快訊

陸烘焙業競爭激烈 台食品機械業者靠差異化「商業生態系」突圍

聯合報／ 記者謝守真／蘇州即時報導
百城機械總經理蔡承諺表示，面對激烈價格戰，百城透過「英雄聯盟」商業生態系，整合設備、原料與工藝，提供一條龍解決方案，協助客戶在品質與附加價值上做出差異化，突圍市場競爭。記者謝守真／攝影
百城機械總經理蔡承諺表示,面對激烈價格戰,百城透過「英雄聯盟」商業生態系,整合設備、原料與工藝,提供一條龍解決方案,協助客戶在品質與附加價值上做出差異化,突圍市場競爭。記者謝守真/攝影

面對原物料價格上漲與人工短缺的挑戰，食品與烘焙產業正加速導入自動化，加上大陸烘焙業近年面臨「內捲式競爭」（惡性競爭）。業內人士指出，市場正從「拚價格」轉向「拚價值」，企業唯有在品質、研發與供應鏈整合上做出差異化，打造食品「商業生態系」，結合設備、原料與工藝創新，才能在激烈的市場競爭中突圍。

台灣食品機械製造商與食品自動化設備商百城機械，13日在江蘇蘇州舉行「英雄聯盟新品發表會」，邀請德麥芝蘭雅、玉香齋素食養生烘焙、蘇旺食品、黛妃巧克力等兩岸食品業者聯合展演，發表多項新設備與特色糕餅。

百城機械總經理蔡承諺受訪時表示，「現在的（大陸）市場捲得不得了」，同行不斷拚價格。百城要做的是在品質與附加價值上做出「差異化」，這才是突圍的方式。因此百城提出「英雄聯盟」的產業聯盟概念，結合設備製造商、原料供應商、烘焙師傅等力量，打造食品產業的「商業生態系」，協助客戶在激烈競爭中創造差異化，突破產業內捲。

蔡承諺說，「英雄聯盟」並非單一設備銷售，而是結合「設備＋原料＋工藝＋配方」的一條龍解決方案，讓客戶可一步到位、節省研發時間與成本，實現共贏。包括真香食品及香港美心等品牌皆為百城客戶，對自動化設備及穩定供應鏈需求持續上升。「我們不拼價格，而是提供附加價值。」他表示，透過「英雄聯盟」平台，百城很慶幸在市場激烈競爭中仍維持微增長。

同時，食品原料品牌也在思考如何在內捲中創造新價值。德麥芝蘭雅總監許譯文指出，烘焙業面臨同質化競爭、成本上漲、門市壽命縮短等問題，市場現在產生如「生態位乾旱」，亟需尋求新增長空間。

她認為，市場正從「後端工業化效率」與「前端健康情緒價值」同步升級。烘焙市場的消費結構正在轉變，以Z世代、白領中產與「精緻媽媽」為主的消費者，更注重健康與便利性。「未來的贏家，是能用好『看不見的工廠』來降本增效，同時用『看得見的健康』撬動消費者情緒的企業。」

從設備端到原料端，業者都在尋求「差異化」生存之道。蔡承諺認為，唯有整合上下游、建立共贏的產業聯盟，才能在高度競爭的市場環境中找到突圍空間。

台灣食品機械製造商與食品自動化設備商百城機械13日在江蘇蘇州舉行「英雄聯盟新品發表會」，邀請德麥芝蘭雅、玉香齋素食養生烘焙、蘇旺食品、黛妃巧克力等兩岸食品業者聯合展演，發表多項新設備與特色糕餅。記者謝守真／攝影
台灣食品機械製造商與食品自動化設備商百城機械13日在江蘇蘇州舉行「英雄聯盟新品發表會」,邀請德麥芝蘭雅、玉香齋素食養生烘焙、蘇旺食品、黛妃巧克力等兩岸食品業者聯合展演,發表多項新設備與特色糕餅。記者謝守真/攝影
圖為百城機械總經理蔡承諺。記者謝守真／攝影
圖為百城機械總經理蔡承諺。記者謝守真/攝影
面對原料漲價與人工短缺，大陸烘焙業加速自動化，業內人士強調打造設備、原料與工藝整合的食品商業生態系，才能突圍競爭。記者謝守真／攝影
面對原料漲價與人工短缺,大陸烘焙業加速自動化,業內人士強調打造設備、原料與工藝整合的食品商業生態系,才能突圍競爭。記者謝守真/攝影

相關新聞

來客速度不及迪士尼…上海樂高樂園 開幕4個月遊客破80萬人次

坐落在上海市金山區的上海樂高樂園，主打中國大陸第1座樂高樂園，更搶在暑假檔期迎客，今年7月5日開幕時一度引發話題。據金山...

陸明年紀念孫中山誕辰160周年 全國政協副主席王東峰任籌備辦公室主任

大陸全國政協本月初通過決定，明年將舉辦紀念孫中山誕辰160周年活動，在昨天（12日）孫中山誕辰159周年之日，「孫中山先...

陸烘焙業競爭激烈 台食品機械業者靠差異化「商業生態系」突圍

面對原物料價格上漲與人工短缺的挑戰，食品與烘焙產業正加速導入自動化，加上大陸烘焙業近年面臨「內捲式競爭」（惡性競爭）。業...

進軍DRAM！長江存儲開建第3座工廠 估2027年投產

大陸最大的NAND快閃記憶體晶片製造商長江存儲（YMTC），進軍動態隨機存取記憶體（DRAM），已開始建設第3家工廠，計...

已達充電15分、續航逾500公里...陸將推動力電池「十五五」專項規劃

10月召開的中共二十屆四中全會審議通過「十五五」（2026-2030年）規畫建議，完整規畫綱要將在明年3月大陸全國兩會上...

陸民間投資重點領域 持股可逾1成

中國大陸國務院辦公廳近日發布的《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》（下稱若干措施）提出，民間資本參與核電等重點領域項...

