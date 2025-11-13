中資美團拓香港外賣市場 與餐廳協議被指削市場競爭

中國餐飲外賣公司美團近年積極拓展香港市場，旗下品牌Keeta與餐廳的協議條款引發公平競爭問題，導致法定機構競爭事務委員會介入處理，雙方最終達成協議，Keeta同意修改協議。

在COVID-19疫情爆發之前，香港外賣快遞市場基本上不存在，一般餐館接受外賣訂單，只是由員工幫忙派送，且大都只收取港幣兩、三元。

但2020年COVID-19爆發後，港人的生活習慣出現極大變化，減少外出用餐，外賣業趁勢崛起，市場上冒起多家外賣送遞公司，包括來自英國的Deliveroo、美國的Uber Eat、德國的Foodpanda等。

2023年中，美團也透過旗下品牌Keeta進軍香港餐飲外送市場。

不過，香港市場相對不大，隨著疫情過去，港人開始外出用餐，加上大批港人在假日喜歡到深圳吃喝玩樂，外賣市場的競爭變得激烈，逼使一些公司退出市場。

今年4月，當Deliveroo宣出撤出後，本地餐飲外賣平台只剩下Foodpanda和Keeta，而後者拓展市場的手段，卻引起了競委會的關注和介入。

競委會日前指出，Keeta與合作餐廳訂立的協議中，有些條文值得關注，一是與Keeta獨家合作的餐廳，Keeta收取較低佣金；二是這些獨家合作餐館日後若改與其他平台合作，或會面臨懲罰；三是阻止合作餐廳在自家銷售渠道或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的餐點價格。

競委會認為，相關條文或會妨礙新成立或小型的外賣平台進入市場，也會影響其他平台擴張業務；為免削弱市場競爭，令餐廳及消費者受影響，競委會向Keeta表達了關注。

競委會昨天公布，已與Keeta達成解決方案，Keeta同意分兩階段修改或刪除與合作餐廳的一些條文；競委會初步接納Keeta的建議，將就此展開公眾諮詢。

競委會相信，在Keeta修改條文後，餐廳與其他小型外賣平台在合作、堂食訂位和外賣渠道的餐點價格，可享有更大彈性，而通過外賣平台之間的合理競爭，消費者和餐廳可以享有更多選擇，或帶來更高的服務水平及更低廉的餐點價格。

對於競委會的介入，星島日報今天引述中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量說，外賣送遞服務對很多港人而言已是不可或缺，按照競爭條例，目前還沒見到外賣平台之間出現「合謀定價」，但如果有公司濫用市場支配地位，即屬反競爭行為，「以Keeta今時今日的地位，競委會介入有其必要性」。

不過，輿論並非一面倒支持競委會的做法，免費報章「am730」今天發表社論，批評競委會的干預，無視市場本身的開放狀態。

社論表示，市場本身具有強大的自我修正能力，即使有企業暫時取得優勢，市場競爭機制最終會產生新的平衡。

社論並表示，中國大陸還有其他具實力的企業尚未進入香港市場，它們都是Keeta的潛在競爭者，如今競委會干預市場，以及對「市場權勢」等概念定義不清的執法標準，可能會讓這些潛在進入者卻步。

社論認為，香港作為國際商業樞紐，應珍視其自由開放的營商環境，避免因過度監管而扼殺市場活力，阻礙創新，且不能忽略香港擔當中國大陸民企走向世界的使命。

競委會由官方立法成立，致力推動有利於自由貿易、高效率及創新的競爭環境，為消費者帶來更多選擇、更佳價格和更具質素的商品及服務。（編輯:陳鎧妤）1141112