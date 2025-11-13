快訊

已達充電15分、續航逾500公里...陸將推動力電池「十五五」專項規劃

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸工信部近日預告，將推出動力電池「十五五」專項規畫，推動新型電池產業發展。圖為動力電池市占稱霸全球的大陸企業寧德時代。（路透）
10月召開的中共二十屆四中全會審議通過「十五五」（2026-2030年）規畫建議，完整規畫綱要將在明年3月大陸全國兩會上發布。大陸工信部近日預告，將推出動力電池「十五五」專項規劃，推動新型電池產業發展。

央視報導，2025世界動力電池大會12日在四川宜賓開幕，大陸工信部副部長辛國斌出席並致詞。他指出，大力發展新能源汽車和動力電池產業，是大陸應對全球氣候變遷挑戰、減少溫室氣體排放的戰略舉措。

辛國斌提到，近年大陸動力電池產業實現快速發展，系統能量密度、循環壽命、充電速率等技術指標大幅躍升，涵蓋基礎材料、電芯製造、系統整合、回收利用等各環節的產業鏈逐漸完備，動力電池全生命周期碳排放大幅下降，為全球減碳事業作出了巨大貢獻。

他表示，電動化技術正從汽車向工程機械、船舶、航空器、機器人等領域全面滲透，動力電池產業發展前景看好。工信部將完善支持政策，加強各方協同，持續推動動力電池產業高品質發展。

具體將從4個面向，推動動力電池產業突破升級。辛國斌說，一是強化策略引領，編制「十五五」智慧網聯新能源汽車、新型電池產業發展規畫，明確發展目標與重點任務。二是擴大應用場景，促進動力電池在相關領域擴大應用，支持換電模式創新與車網互動試點，推動新能源汽車與智慧基礎設施協同發展。

辛國斌也指出，三是健全治理體系，完善動力電池綜合利用暫行辦法，研究建立動力電池碳管理政策體系，進一步規範產業競爭秩序。四是拓寬合作空間，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，加速規則對接、標準協同，為高品質國際交流合作創造條件。

報導指出，最新數據顯示，大陸動力電池產業實現快速發展，關鍵核心技術取得重大突破，特別是電池單體能量密度超過300瓦時/公斤，實現15分鐘快速補電，平均續航里程超過500公里。

電池 能源 能量
延伸閱讀

傳陸官方下指導棋 中芯晶片產能分配 優先給國家隊

陸新能源車躍出口成長主力

大陸鬧晶片荒！傳北京出手干預晶片分配 優先滿足華為等科技巨頭

學者：大陸「長臂管轄」全球追捕沈伯洋 可能獲得反效果

相關新聞

美國缺席COP30 大陸代表團長李高：相信美國終將回歸

聯合國第30屆氣候變遷大會（COP30）正在巴西貝倫舉行，中國大陸代表團團長、大陸生態環境部副部長李高受訪時說，大陸相信...

進軍DRAM！長江存儲開建第3座工廠 估2027年投產

大陸最大的NAND快閃記憶體晶片製造商長江存儲（YMTC），進軍動態隨機存取記憶體（DRAM），已開始建設第3家工廠，計...

陸民間投資重點領域 持股可逾1成

中國大陸國務院辦公廳近日發布的《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》（下稱若干措施）提出，民間資本參與核電等重點領域項...

瑞銀估陸明年GDP增長 降至4.5%

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。他還預測，明年大...

德國化工巨頭 在陸擴產升級

11日，德國知名特殊化學品公司朗盛在其萊茵化學青島生產基地舉行了擴產剪綵儀式。朗盛已對該基地實施擴產升級，進而滿足中國大...

udn討論區

0 則留言
