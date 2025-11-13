美國缺席COP30 大陸代表團長李高：相信美國終將回歸

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
聯合國第30屆氣候變遷大會（COP30）正在巴西貝倫舉行，中國大陸代表團團長、大陸生態環境部副部長李高受訪時說，大陸相信美國終將回歸氣候大會，並強調世界必須展現綠色轉型的「不可逆轉」。

新加坡聯合早報報導，李高在會議期間接受法新社採訪時，作出以上表述。

美國缺席了COP30。美國總統川普今年1月20日重返白宮當天，再度簽署行政令宣布美國退出「巴黎協定」，退約將於明年1月27日生效。

李高表示，每個國家都必須正視氣候變化的問題。「我們希望有一天，也相信在未來有一天美國將回來。」

這是美國第2次退出應對全球氣候變化的核心協定。2017年6月，川普在第1個總統任期決定退出「巴黎協定」，之後在拜登上任後，美國重新加入協定。

川普推翻拜登推行的綠能政策，重新推動使用化石燃料。相較之下，大陸則比任何國家都積極推動再生能源使用，讓更多電動汽車在路上奔馳。

李高表示，大陸在COP30的任務是支持輪值主席國巴西，並與「其他與會者共同傳達非常強大的政治訊號，即綠色低碳轉型不可逆轉」，以及「不能降低國際社會之間的合作」。

他補充說，與會者展現政治團結，共同合作正視氣候變化問題，並確保這次氣候大會制定的目標得以達成，是非常重要的。他也敦促與會者「避免受地緣政治單邊主義或保護主義的負面影響」。

大陸與美國是世界最大的經濟體和碳排放國，過去致力在常年氣候大會上攜手打破談判僵局。

