高盛預測大陸下季降準降息

經濟日報／ 記者陳湘瑾黃雅慧／綜合報導
中國人民銀行（大陸央行）。 路透
中國人民銀行（大陸央行）。 路透

高盛預計中國人民銀行（大陸央行）將在2026年第1季起降準降息，較先前預測有所推遲。高盛分析師在一份報告中指出，大陸央行在近日發布的第三季度中國貨幣政策執行報告的語氣，比上一季「更不偏鴿」，認為更可能是推遲貨幣政策的寬鬆，而非擱置。

高盛預期的「雙降」是政策利率下調10個基點及存款準備金率下調50個基點。其中，降準時間從今年第4季推遲至明年首季，同時將原為2026年第2季降息10個基點的預期推遲到第3季。

人行本月11日發布「2025年第三季度中國貨幣政策執行報告」稱，實現全年預期目標有基礎有支撐。對於下一階段貨幣政策，將實施好適度寬鬆的貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆。

路透指出，分析人士對於人行是否會在年底前實施進一步寬鬆措施仍存在分歧。高盛分析師也提到，大陸央行的決策具有依據數據而定的特性，若全年經濟增長仍維持在「約5%」的目標軌道上，則仍存在不採取任何行動的風險。

人行在本月4日披露的「10月中央銀行各項工具流動性投放情況」顯示，10月人行透過公開市場國債買賣操作淨投放人民幣200億元。多家市場機構認為，在重啟國債買賣後，年內再降準必要性進一步降低。

貨幣 大陸央行
相關新聞

瑞銀估陸明年GDP增長 降至4.5%

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。他還預測，明年大...

陸民間投資重點領域 持股可逾1成

中國大陸國務院辦公廳近日發布的《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》（下稱若干措施）提出，民間資本參與核電等重點領域項...

德國化工巨頭 在陸擴產升級

11日，德國知名特殊化學品公司朗盛在其萊茵化學青島生產基地舉行了擴產剪綵儀式。朗盛已對該基地實施擴產升級，進而滿足中國大...

台青福州深耕數位經濟 打響台灣品牌

雙十一電商購物節之際，台灣民眾吳升樺在福州忙著為兩岸企業好物策畫宣傳，搭建品牌橋梁。

陸抽檢電商食品 發現摻假

大陸市場監管總局近日圍繞「雙11」網路消費旺季節點開展食品專項抽檢，累計完成抽檢3,347批次。其中，紅薯（地瓜）粉條等...

傳陸官方下指導棋 中芯晶片產能分配 優先給國家隊

大陸先進半導體的短缺問題非常嚴重，大陸政府已開始干預晶片製造商中芯國際的產出分配方式，試圖優先滿足科技巨頭華為和國家領軍...

