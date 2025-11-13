高盛預測大陸下季降準降息

高盛預計中國人民銀行（大陸央行）將在2026年第1季起降準降息，較先前預測有所推遲。高盛分析師在一份報告中指出，大陸央行在近日發布的第三季度中國貨幣政策執行報告的語氣，比上一季「更不偏鴿」，認為更可能是推遲貨幣政策的寬鬆，而非擱置。

高盛預期的「雙降」是政策利率下調10個基點及存款準備金率下調50個基點。其中，降準時間從今年第4季推遲至明年首季，同時將原為2026年第2季降息10個基點的預期推遲到第3季。

人行本月11日發布「2025年第三季度中國貨幣政策執行報告」稱，實現全年預期目標有基礎有支撐。對於下一階段貨幣政策，將實施好適度寬鬆的貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆。

路透指出，分析人士對於人行是否會在年底前實施進一步寬鬆措施仍存在分歧。高盛分析師也提到，大陸央行的決策具有依據數據而定的特性，若全年經濟增長仍維持在「約5%」的目標軌道上，則仍存在不採取任何行動的風險。

人行在本月4日披露的「10月中央銀行各項工具流動性投放情況」顯示，10月人行透過公開市場國債買賣操作淨投放人民幣200億元。多家市場機構認為，在重啟國債買賣後，年內再降準必要性進一步降低。