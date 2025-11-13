快訊

雨彈炸桃園以北「2地恐升級豪雨」 下周冷空氣南下低溫急探1字頭

台東南橫公路新武路段今晨落石！道路雙向阻斷

風雨太大？水豚君跳籠「越獄」遇鳳凰颱風 放棄逃亡自己回家了

陸新能源車躍出口成長主力

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國汽車工業協會（中汽協）披露大陸10月傳統燃料汽車出口40.9萬輛，年減0.9%；新能源汽車出口25.6萬輛，年增99.9%。前十個月，傳統燃料汽車出口360.1萬輛，年減5.1%；新能源汽車出口201.4萬輛，年增90.4%，一增一降形成鮮明對比，代表新能源汽車接棒成為出口增長主力。

中國經營報報導，中汽協副秘書長陳士華指出，這是大陸新能源汽車出口首次超過200萬輛。今年的出口市場是靠新能源汽車的出口來拉動的。傳統燃料汽車出口年減5.1%，其中一部分原因是個別國家及地區的市場出現較大波動，如俄羅斯

根據中國汽車流通協會乘用車市場訊息聯席分會（乘聯分會）披露資料，今年前九個月大陸汽車對俄羅斯出口35.7萬輛，與上年相比減少49.1萬輛，年減58%，大陸出口俄羅斯的主要是燃油車。過去兩年，俄羅斯曾是大陸汽車出口第一大目的國，2024年整車出口量更是達到115.8萬輛，占出口總量的20%。而今這個位置已經由俄羅斯變為墨西哥，俄羅斯位居出口榜單第三位。

背後的原因，是自去年10月1日起，俄羅斯大幅提高了汽車報廢稅稅率，漲幅超過70%，打壓車企以及貿易商的積極性。

雖然對俄羅斯市場的出口量出現了較大幅下滑，但包括澳洲、英國、墨西哥、阿拉伯聯合大公國這些歐洲市場、新興市場出口量的增長拉動今年大陸汽車出口整體表現。

