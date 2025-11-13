台青福州深耕數位經濟 打響台灣品牌

雙十一電商購物節之際，台灣民眾吳升樺在福州忙著為兩岸企業好物策畫宣傳，搭建品牌橋梁。

中新社報導，2005年以來，吳升樺見證了大陸互聯網的快速崛起，數位化應用場景日益豐富，捕捉到直播行業的巨大潛力。2016年起，他涉足大陸直播與電商領域，目前在福州經營一家商務運營管理公司。

近年來，吳升樺助力眾多企業進行品牌孵化與產品推廣，還開展線上互聯網營銷培訓。他的公司業務版圖隨大陸數位經濟蓬勃發展不斷拓展，為多家企業提供帳號運營、內容製作、品牌宣傳等服務。

為幫助初來大陸的台青瞭解市場，吳升樺今年起擔任福州市台協會數位經濟發展推進辦公室執行委員。

已有不少台青在他的幫助下順利開啟大陸創業之旅。90後台灣女孩陳筱婷便是其中之一。她目前從事自媒體運營與文創設計領域工作，以「一人一狗遊福州」社交帳號起步，她設計的文創產品將非遺元素、福州文化融入其中，推出提籃式中秋禮盒等特色產品；還聯名設計媽祖文創，與當地茶企合作推出平安茶。

如今，吳升樺與陳筱婷共同參與運營福州市台協數經辦發起的平台「兩岸好物會客廳」，邀請台企負責人講述品牌故事，讓更多人瞭解台灣品牌與產品。

吳升樺建議，台企、台青將福州作為試水大陸市場的第一站。

他表示，福州與台灣人文相通、飲食相近，既能測試市場適配度，規避水土不服，也能藉此為起點輻射各地，期待讓台灣好物走進大陸的千家萬戶。