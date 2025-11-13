德國化工巨頭 在陸擴產升級

11日，德國知名特殊化學品公司朗盛在其萊茵化學青島生產基地舉行了擴產剪綵儀式。朗盛已對該基地實施擴產升級，進而滿足中國大陸本土製造橡膠添加劑日益增長的市場需求。

新華社報導，朗盛大中華區總裁羅高名表示，通過實施擴產升級，該基地的加工助劑V4、預分散母膠粒V8的生產線產能均提升50%。該基地的總產能從每年2.5萬噸增加到3萬噸。

「這次擴產升級採用高標準的自動化和節能技術，這對於實現可持續發展目標至關重要。」羅高名說，此次投資進一步提升企業實力，讓企業以高品質的本土解決方案更好地服務中國客戶。

朗盛與中國市場的淵源可追溯至其前身德國拜耳集團時期。早在1882年，拜耳便開始向中國出口染料。2005年，朗盛從拜耳集團分拆後繼續開展在華業務，中國的對外開放政策為像朗盛這樣的企業提供了廣闊的舞台。

過去20年間，朗盛不斷對中國市場進行投資，目前已在中國建成包括9家子公司、7個研發中心和生產基地的戰略佈局。例如，朗盛萊茵化學青島生產基地成立於1995年。在30年的發展歷程中，該基地已推出預分散化學品、加工助劑及隔離劑，憑藉創新、安全與可持續發展表現獲得市場認可。

不僅是朗盛，越來越多德企正加快布局中國市場。全球自動化技術企業費斯托正制定2030年發展計畫，將結合雙方優勢，推動人工智慧與自動化技術在更多行業落地；拜爾斯道夫集團今年向妮維雅（上海）有限公司注資3142萬美元，推動產品本地化；德國大陸集團下屬的康迪泰克（青島）橡塑技術有限公司計畫投資約1600萬元，用來建設研發中心。