快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

聽新聞
0:00 / 0:00

德國化工巨頭 在陸擴產升級

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

11日，德國知名特殊化學品公司朗盛在其萊茵化學青島生產基地舉行了擴產剪綵儀式。朗盛已對該基地實施擴產升級，進而滿足中國大陸本土製造橡膠添加劑日益增長的市場需求。

新華社報導，朗盛大中華區總裁羅高名表示，通過實施擴產升級，該基地的加工助劑V4、預分散母膠粒V8的生產線產能均提升50%。該基地的總產能從每年2.5萬噸增加到3萬噸。

「這次擴產升級採用高標準的自動化和節能技術，這對於實現可持續發展目標至關重要。」羅高名說，此次投資進一步提升企業實力，讓企業以高品質的本土解決方案更好地服務中國客戶。

朗盛與中國市場的淵源可追溯至其前身德國拜耳集團時期。早在1882年，拜耳便開始向中國出口染料。2005年，朗盛從拜耳集團分拆後繼續開展在華業務，中國的對外開放政策為像朗盛這樣的企業提供了廣闊的舞台。

過去20年間，朗盛不斷對中國市場進行投資，目前已在中國建成包括9家子公司、7個研發中心和生產基地的戰略佈局。例如，朗盛萊茵化學青島生產基地成立於1995年。在30年的發展歷程中，該基地已推出預分散化學品、加工助劑及隔離劑，憑藉創新、安全與可持續發展表現獲得市場認可。

不僅是朗盛，越來越多德企正加快布局中國市場。全球自動化技術企業費斯托正制定2030年發展計畫，將結合雙方優勢，推動人工智慧與自動化技術在更多行業落地；拜爾斯道夫集團今年向妮維雅（上海）有限公司注資3142萬美元，推動產品本地化；德國大陸集團下屬的康迪泰克（青島）橡塑技術有限公司計畫投資約1600萬元，用來建設研發中心。

拜耳 中國市場 德國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國大陸揚言全球抓捕 沈伯洋出席德國會聽證：勇敢台灣人絕不退縮

從戰敗到歐洲最強軍 德國聯邦國防軍70年變遷

接種疫苗就萬無一失？營養師教「打前打後這樣吃」免疫力升級

德國調查北溪管線案3年 憑2照片鎖定烏籍嫌犯…考驗兩國關係

相關新聞

瑞銀估陸明年GDP增長 降至4.5%

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。他還預測，明年大...

陸民間投資重點領域 持股可逾1成

中國大陸國務院辦公廳近日發布的《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》（下稱若干措施）提出，民間資本參與核電等重點領域項...

德國化工巨頭 在陸擴產升級

11日，德國知名特殊化學品公司朗盛在其萊茵化學青島生產基地舉行了擴產剪綵儀式。朗盛已對該基地實施擴產升級，進而滿足中國大...

台青福州深耕數位經濟 打響台灣品牌

雙十一電商購物節之際，台灣民眾吳升樺在福州忙著為兩岸企業好物策畫宣傳，搭建品牌橋梁。

陸抽檢電商食品 發現摻假

大陸市場監管總局近日圍繞「雙11」網路消費旺季節點開展食品專項抽檢，累計完成抽檢3,347批次。其中，紅薯（地瓜）粉條等...

大陸鬧晶片荒！傳北京出手干預晶片分配 優先滿足華為等科技巨頭

大陸先進半導體的短缺問題非常嚴重，大陸政府已開始干預晶片製造商中芯國際的產出分配方式，試圖優先滿足華為這家科技巨頭和國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。