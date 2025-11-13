快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

陸民間投資重點領域 持股可逾1成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸近年持續推動核電等重大項目引入民間資本，有的核電項目最高參股比率已達20%。圖為華龍一號示範工程福清核電5、6號機組。（新華社）
大陸近年持續推動核電等重大項目引入民間資本，有的核電項目最高參股比率已達20%。圖為華龍一號示範工程福清核電5、6號機組。（新華社）

中國大陸國務院辦公廳近日發布的《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》（下稱若干措施）提出，民間資本參與核電等重點領域項目持股比率可在10%以上。大陸發改委固定資產投資司副司長關鵬11日在北京表示，這充分釋放了促進民間投資發展的信號。

中新社報導，關鵬在發改委記者會上說，上述政策聚焦重點領域，文件中明確提到需報審批（核准）的鐵路、核電等領域，政策範圍是明確的。這些領域主要為基礎性、公益性、長遠性項目，其中有些項目具有一定收益，民間資本有參與意願。

對於上述重點領域項目，《若干措施》提及，應專項論證民間資本參與的可行性，並在可行性研究報告（項目申請書）中專項說明。關鵬表示，這就要求在項目前期工作階段即研究論證引入民間資本事宜，為民間資本提供更多參與機會。

他並指出，考慮到不同領域的具體項目差異較大，民營企業參與意願和能力各有不同，因此在每一個重大項目引入民間資本時，應結合項目實際、民營企業參與意願、有關政策要求等確定具體項目持股比率。對於一些具備條件的項目，持股比率可在10%以上。如近年來持續推動核電等重大項目引入民間資本，有的核電項目最高參股比率已達20%。

關鵬強調，在鼓勵支持民間資本參與重點領域項目建設的同時，官方也一視同仁積極支持各類經營主體參與項目建設，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。

核電 北京 公益
