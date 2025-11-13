瑞銀估陸明年GDP增長 降至4.5%

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。他還預測，明年大陸出口增速放緩，淨出口對增長的貢獻或較2025年顯著收窄。同時，大陸經濟活動整體或保持韌性，料房地產下行仍將持續，但跌幅有所收窄，而消費保持溫和增長但增速小幅放緩。

港媒信報報導，張寧11日發布中國2026年及2027年經濟展望透視稱，預計2026年出口增速放緩，淨出口對增長的貢獻或較2025年顯著收窄。同時，2026年國內經濟活動整體或保持韌性，料房地產下行仍將持續，但跌幅有所收窄，消費保持溫和增長但增速小幅放緩，基建和製造業投資或從2025年下半年的按年大幅走弱轉為溫和修復。

張寧指，瑞銀預計2026年大陸CPI增速可能回升至0.4%，PPI跌幅收窄。2027年，房地產活動企穩、出口增長修復和消費者信心持穩有望支撐GDP增速小幅改善（4.6%）、通膨繼續回升和人民幣匯率小幅走強。

另，中國房地產下行調整可能仍將持續一段時間。該行認為政府可以繼續下調房貸利率，加快房地產去庫存，並推動結構性改革，以促進房地產市場止跌回穩。總體而言，預計房地產銷售、新開工和投資可能在2026年下降5%至10%、2027年再下降0至5%；2026年房地產下行對GDP增長的整體拖累或收窄至0.5至1個百分點，2027年進一步明顯收窄。

此外，瑞銀預計，隨出口增速放緩和房地產繼續下行，2026年政府將保持溫和政策支持。預計2026年財政赤字率將小幅擴張約1個百分點，預計大陸央行到2026年底進一步降息20個基點，降準25至50個基點、並利用其他工具保持流動性充裕。

瑞銀指，大陸「十五五」規畫建議將提振消費作為首要任務之一，不過認為2026年的政策支持力度或仍較為溫和、循序漸進。預計「反內捲」將整合在構建「全國統一大市場」之中；強調深化雙向對外開放；繼續推進降低碳排放強度。

由於大陸創新與「新經濟」行業的崛起在政策支持、持續投資和強勁研發支出背景之下，張寧預計，大陸「新經濟」行業在2026至2030年增速將持續快於其他經濟部門，到2030年占GDP的比重，將較目前提高3個百分點。同時更快的AI發展和應用可能提振科技出口和資本開支、並提高生產率，而AI泡沫破裂也可能會衝擊科技行業和經濟增長。加快實施結構性措施和增強政策支持有望提振大陸信心和經濟活動。