大陸鬧晶片荒！傳北京出手干預晶片分配 優先滿足華為等科技巨頭

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸先進半導體的短缺問題非常嚴重，大陸政府已開始干預晶片製造商中芯國際的產出分配方式，試圖優先滿足華為這家科技巨頭和國家領軍企業的需求。華為利用中芯國際的技術生產AI晶片。

華爾街日報報導，大陸政府正在積極採取措施，幫助境內科技巨頭應對美國晶片限制措施帶來的壓力，而大陸的科技公司也在紛紛採取變通辦法，例如爭奪有限的境內產能，或將兩枚或多顆小晶片封裝在一起，來彌補算力的不足；在某些情況下，一些實驗室甚至在走私緊缺的高性能輝達晶片。

知情人士稱，備受關注的AI初創公司DeepSeek今年早些時候因晶片短缺而不得不推遲發布其最新模型。華為等公司正在拼湊變通辦法，包括將數以千計的晶片捆綁到一起，組成龐大且耗電高的系統，以幫助訓練AI模型。

大陸企業和政府不遺餘力地應對美國近期的出口限制措施，突顯出這場AI霸權爭奪戰是多麼利害攸關。

知情人士指出，有關部門已指示大陸國有數據中心停止使用輝達的晶片，一些數據中心甚至將已投入使用的輝達產品停用。有關部門還告知企業不要使用一款較舊的輝達產品。

不過，工程師已習慣輝達的專有軟體生態系統，一些人表示，他們在使用國內替代品時遇到困難，諸如過熱、系統崩潰和缺乏軟體支持等問題。

研究機構SemiAnalysis估計，華為今年將生產80.5萬個昇騰(（Ascend)）處理器，但並非所有這些處理器都能與輝達的頂級產品相媲美。據接近華為的人士透露，華為計劃到明年將總產能提高一倍以上。

中芯 華為 晶片 輝達
