曾因財務造假在美股下市 瑞幸咖啡擬重回美國主板上市

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
瑞幸咖啡聯合創始人、執行長郭謹一日前參加2025年廈門企業家日大會。圖／取自廈門市工商聯
瑞幸咖啡聯合創始人、執行長郭謹一日前參加2025年廈門企業家日大會。圖／取自廈門市工商聯

大陸平價飲料龍頭瑞幸咖啡曾在2020年爆出3.1億美元的營業額造假醜聞，同年6月被迫從那斯達克交易所除牌（下市）。近日，瑞幸咖啡聯合創始人、執行長郭謹一表示，正積極推動重回美國主板上市進程，但並未透露公司重新上市的具體進展細節。

廈門市工商聯微信公眾號3日發布影片顯示，郭謹一參加2025年廈門企業家日大會時表示，瑞幸咖啡成立於2017年，2018年總部落戶於廈門，2019年5月在美國那斯達克上市。2020年公司因財務造假事件從那斯達克主板退市。

郭謹一續指，經過內外部全面徹底的調查和嚴肅處理，事件相關的原股東和團隊徹底退出，大鉦資本作為新控股股東和新管理團隊全面接手，重塑了求真務實的企業價值觀，重新打造了業務戰略和發展模式，「徹底完成了歷史切割，實現了瑞幸涅槃重生」。

展望未來，郭謹一提出四項重點工作，包括強化數位化創新能力，構建高效供應鏈體系和嚴苛品控系統，構建全鏈條產業生態，建設大陸產能最大的瑞幸海滄咖啡烘焙基地，推進與巴西、衣索比亞、印尼等金磚國家的咖啡貿易合作，推動重回美國主板上市進程。

針對重回美國主板上市一事，郭謹一強調，隨著歷史遺留問題全面解決、企業經營態勢持續向好，在市委市政府的指導下，正積極推動重回美國主板上市進程，該項工作一旦完成，將成為具有國際影響力的重大事件，也將進一步宣傳廈門招商引資的新形象，成為宣傳廈門卓越營商環境的新名片。

華爾街見聞報導，瑞幸咖啡曾在2020年爆出3.1億美元的營業額造假醜聞，同年6月被迫從那斯達克交易所除牌，其後支付約1.8億美元的罰款。在投資方大鉦資本的支持下，瑞幸咖啡如今已超越星巴克，成為大陸最大的咖啡零售商，並正加速佈局美國市場。

在經歷2024年同店銷售負增長的低迷期後，瑞幸咖啡在今年展現出強勁復甦勢頭。郭謹一提到，目前瑞幸咖啡數量近30,000家，預計2025年度全年營業收入超過人民幣500億元。

今年第2季，瑞幸咖啡實現收入大幅增長，核心指標「同店銷售」增長率飆升至13.4%，與去年同期的-20.9%形成鮮明對比。

財報數據顯示，2025年第2季瑞幸咖啡總營收為人民幣123.59億元，增長47.1%；GAAP營業利潤增長61.8%，達人民幣17億元，營業利潤率提升至13.8%，GMV達人民幣141.79億元。

