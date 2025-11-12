快訊

易主後首提未來三年戰略 中國大潤發：近五成業績轉線上

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國大潤發在未來三年要把近五成業績轉線上。聯合報系資料照
中國大潤發母公司高鑫零首次提出未來三年的發展戰略，一方面聚焦商品力、差異化能力提升，另一方面計劃將線上業績占比提升至40%至50%，這也是德弘資本入主高鑫零售後，首次提出的三年戰略。

高鑫零售公布半年報（2025年3月至9月）營收人民幣305億元，年減12.1%；虧損人民幣1.27億元，由盈轉虧，主因市場競爭加劇與消費疲軟導致客單價下降，以及中秋、十一長假重疊分散部分消費需求，這也是德強資本在今年初從阿里巴巴手中買下高鑫零售後的首份半年報。

華爾街見聞報導，在2025財年短暫盈利後，高鑫零售於2026上半財年再次出現虧損，儘管尚未走出調整陣痛期，但在德弘資本入主後的首份半年報中，大潤發首次提出未來發展的「三年戰略」，一方面聚焦商品力、差異化能力提升，依託全國聯合採購與自有品牌升級構造成本優勢與價格競爭力。另一方面圍繞「好逛」推動空間布局調整優化，例如將長節貨架改為短節貨架，取消主通道、弱化強制動線；降低貨架高度、增加視覺通透性；打造現製現售場景等。

高鑫零售透露，新一代大型超市樣板店中，生鮮及加工銷售占比已超過30%，未來門店面積將控制在6,000–7,500平方米，配合商品SKU精簡至約1.5萬支，同時擴大商店街區域，打造社區生活中心。

線上銷售則有望成為轉型過程中另一重要增長線索。高鑫零售正式啟動前置倉專案，並在上海、江陰、洛陽、濟南、清遠五地設立。單倉平均面積約500平方米，日均銷售額約人民幣5萬元，部分前置倉點由原門店改造而成，運營上依託大超市資源靈活組貨，支持一日一配或多配。

未來三年，高鑫零售計畫將線上業績占比提升至40%至50%。不過當前階段，線上管道雖貢獻銷售增量，卻呈現「量增價減」的趨勢。截至9月30日的六個月內，高鑫零售線上B2C訂單量實現同店增長約7.4%，但線上同店銷售額增幅僅為2.1%。

高鑫零售的改造尚處於起步階段，高鑫零售於2026上半財年新開3家店、完成3家華東門店整改及3家華南門店生鮮區調整，相關資本開支達人民幣2.64億元。按照規劃，公司將於2026財年完成逾30家店改造，並在2027財年前累計完成超過200家。

人民幣 戰略 生鮮 大潤發
