中媒：俄財政部宣布首度發行人民幣主權債券

在中俄關係持續加強下，界面新聞報導，俄羅斯財政部今天正式宣布，將首度發行以人民幣計價的主權債券，發行規模及票面利率將根據擬於12月2日進行的認購登記結果而定，並將於2025年12月8日展開配售。

路透社日前引述知情人士透露，俄羅斯財政部計畫發行4批人民幣主權債券，總規模上限為4000億盧布（約新台幣1530億元），期限介於3至10年間，目標客戶包含銀行、資產管理業者、貿易商、零售商等。

俄羅斯財政部認為，由於俄羅斯銀行業及出口商向中國出售能源後，可獲得巨額的人民幣資金，因此發行人民幣計價的主權債券，可為這些業者提供新的投資管道。

知情人士提到，俄羅斯財政部先前已與銀行及法人舉行會議，說明人民幣債券的潛在發行參數，且交易也能以盧布目前的匯率結算。

根據報導，這些人民幣債券將在目前仍受西方國家制裁的莫斯科證券交易所（MOEX）發行。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）曾於2024年5月表示，俄中之間的貿易已有約9成以盧布或人民幣結算，但他沒有提到盧布與人民幣的具體比重。而2024年俄中貿易額達2450億美元，創下歷史新高。