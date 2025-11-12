再有陸企登港股 陸「非洲手機之王」傳音擬發行H股

再有大陸企業將到香港發行H股，擁有「非洲手機之王」的大陸手機品牌傳音控股12日宣布，擬在境外發行股份（H股）並在香港交易所主板上市。此前，市場估計傳音控股集資規模或約10億美元（約新台幣310億元）。

港媒《信報》報導，12日，深圳傳音控股股份有限公司（傳音控股）發布公告稱，董事會會議審議通過了有關議案，公司擬在境外發行股份（H股）並在香港聯合交易所有限公司主板上市。

傳音控股稱，此舉是為進一步提高公司綜合競爭力，提升公司國際品牌形象，同時更好地利用國際資本市場，多元化融資管道。本公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行H股並上市。

此前，在今年7月，傳音控股已傳出計劃與顧問討論來港發行H股上市的計劃，或集資約10億美元。

傳音控股由竺兆江創辦，被稱為「非洲手機之王」是因其為最早進軍當地的大陸手機廠商，其產品線主要聚焦於海外市場，銷售區域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和拉丁美洲等全球新興市場。旗下擁有新興市場知名手機品牌TECNO、itel及Infinix，還包括數位配件品牌oraimo、家用電器品牌Syinix以及售後服務品牌Carlcare。

河南日報旗下財經全媒體「大河財立方」指，傳音控股過去憑藉中低價功能機與在地化策略奠定市占，並於2019年登陸上海科創板。不過，隨小米、華為、OPPO等大陸手機巨頭帶著供應鏈與價格優勢搶攻非洲，傳音控股賴以立足的中低階市場正遭蠶食。

值得注意的是，競爭壓力亦反映在傳音控股財報上。傳音控股2025年前三季實現營收人民幣495.43億元，年減3.33%；歸母淨利人民幣21.48億元，年減44.97%。雖然第三季營收恢復成長，但淨利仍年比下降11.06%至人民幣9.35億元。傳音控股稱，獲利下滑主要受市場競爭與供應鏈成本影響，導致營收及毛利減少。