快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

再有陸企登港股 陸「非洲手機之王」傳音擬發行H股

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
傳音控股過去憑藉中低價功能機與在地化策略奠定市占，並於2019年登陸上海科創板。不過，隨小米、華為、OPPO等大陸手機巨頭帶著供應鏈與價格優勢搶攻非洲，傳音控股賴以立足的中低階市場正遭蠶食。圖／取自財經網科技微博
傳音控股過去憑藉中低價功能機與在地化策略奠定市占，並於2019年登陸上海科創板。不過，隨小米、華為、OPPO等大陸手機巨頭帶著供應鏈與價格優勢搶攻非洲，傳音控股賴以立足的中低階市場正遭蠶食。圖／取自財經網科技微博

再有大陸企業將到香港發行H股，擁有「非洲手機之王」的大陸手機品牌傳音控股12日宣布，擬在境外發行股份（H股）並在香港交易所主板上市。此前，市場估計傳音控股集資規模或約10億美元（約新台幣310億元）。

港媒《信報》報導，12日，深圳傳音控股股份有限公司（傳音控股）發布公告稱，董事會會議審議通過了有關議案，公司擬在境外發行股份（H股）並在香港聯合交易所有限公司主板上市。

傳音控股稱，此舉是為進一步提高公司綜合競爭力，提升公司國際品牌形象，同時更好地利用國際資本市場，多元化融資管道。本公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行H股並上市。

此前，在今年7月，傳音控股已傳出計劃與顧問討論來港發行H股上市的計劃，或集資約10億美元。

傳音控股由竺兆江創辦，被稱為「非洲手機之王」是因其為最早進軍當地的大陸手機廠商，其產品線主要聚焦於海外市場，銷售區域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和拉丁美洲等全球新興市場。旗下擁有新興市場知名手機品牌TECNO、itel及Infinix，還包括數位配件品牌oraimo、家用電器品牌Syinix以及售後服務品牌Carlcare。

河南日報旗下財經全媒體「大河財立方」指，傳音控股過去憑藉中低價功能機與在地化策略奠定市占，並於2019年登陸上海科創板。不過，隨小米、華為、OPPO等大陸手機巨頭帶著供應鏈與價格優勢搶攻非洲，傳音控股賴以立足的中低階市場正遭蠶食。

值得注意的是，競爭壓力亦反映在傳音控股財報上。傳音控股2025年前三季實現營收人民幣495.43億元，年減3.33%；歸母淨利人民幣21.48億元，年減44.97%。雖然第三季營收恢復成長，但淨利仍年比下降11.06%至人民幣9.35億元。傳音控股稱，獲利下滑主要受市場競爭與供應鏈成本影響，導致營收及毛利減少。

據IDC數據顯示，去年第四季傳音控股的手機出貨量為全球第四高，至今年首季已跌出前五名位置。

擁有「非洲手機之王」的大陸手機品牌傳音控股12日指，擬在境外發行股份（H股）並在香港交易所主板上市。圖／取自河南日報旗下財經全媒體「大河財立方」
擁有「非洲手機之王」的大陸手機品牌傳音控股12日指，擬在境外發行股份（H股）並在香港交易所主板上市。圖／取自河南日報旗下財經全媒體「大河財立方」

品牌 非洲 香港
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大陸「剩菜盲盒」爆紅！ 醫示警：放太久恐成細菌溫床

學者：大陸「長臂管轄」全球追捕沈伯洋 可能獲得反效果

沈伯洋遭陸通緝 趙少康：賴清德不檢討還要韓國瑜負責

2026聯合國氣候峰會主辦國未定 衣索比亞負責2027

相關新聞

有這種要求？傳大陸多家銀行拚業績 催企業、個人貸款「願代付利息」

彭博報導，大陸銀行為了達到放貸指定目標，正形成「快貸快收回」（quick-lend-and-recover）的短期現象。...

店主嘆沒促銷訪客腰斬、促銷卻虧本賣 陸媒看雙十一：近乎退潮的靜默

今年中國長達一個多月的雙十一購物節落幕，卻未激起消費者的高度熱情，陸媒形容雙十一「正以一種近乎退潮的靜默完成轉型」，專家...

曾爆3.1億美元收入造假 瑞幸咖啡CEO：正準備重新在美上市

2020年因爆出財務造假醜聞，從美國股市除牌的中國大陸咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Luckin Coffee），據CNBC引述...

再有陸企登港股 陸「非洲手機之王」傳音擬發行H股

再有大陸企業將到香港發行H股，擁有「非洲手機之王」的大陸手機品牌傳音控股12日宣布，擬在境外發行股份（H股）並在香港交易...

陸年底降準降息機率低 高盛稱陸寬鬆貨幣政策延遲至明年Q1

此前外界認為大陸官方為達到全年經濟增長率5%左右的目標，年底可能啟動降息降準刺激經濟。不過，美國投行高盛在報告中指出，中...

再添鐵礦石談判籌碼！陸資深度參與的西芒杜鐵礦項目投產

被業界稱為「幾內亞王冠上的明珠」西芒杜鐵礦，在歷經28年的漫長拉鋸後，近期正式向國際市場開啟供貨。從參與方來看，這些礦山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。