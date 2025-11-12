快訊

再添鐵礦石談判籌碼！陸資深度參與的西芒杜鐵礦項目投產

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
被業界稱為「幾內亞王冠上的明珠」西芒杜鐵礦近期正式向國際市場開啓供貨。圖／取自韋立國際集團公眾號
被業界稱為「幾內亞王冠上的明珠」西芒杜鐵礦近期正式向國際市場開啓供貨。圖／取自韋立國際集團公眾號

被業界稱為「幾內亞王冠上的明珠」西芒杜鐵礦，在歷經28年的漫長拉鋸後，近期正式向國際市場開啟供貨。從參與方來看，這些礦山項目是由中國企業深度參與投資和運營，也將在未來深刻影響礦石市場和價格的走向，有分析認為，該項目會增加中國與四大礦山企業（淡水河谷、力拓、必和必拓、Fortescue）在年度礦石談判桌上的籌碼，礦石市場可能會在2026年出現明顯轉折點。

據了解，西芒杜鐵礦項目位於非洲西部幾內亞共和國，為全球質量最優、規模最大的礦山項目之一，工程涵蓋礦山、鐵路、港口等系統，總投資逾200億美元。其中，礦山分為北部、南部兩個區塊，已探明儲量44億噸，平均全鐵品位65%以上，建成後總產能可達每年1.2億噸。

中國寶武董事長胡望明，中鋁集團總經理王石磊以及力拓集團首席執行官喬德（Simon Trott）11日參與了投產啟動儀式，三家企業也是西芒杜項目的重要股東。

該項目由幾內亞共和國政府、SimFer和贏聯盟共同開發。其中，贏聯盟是由韋立國際集團、陸企魏橋鋁業、幾內亞企業聯合礦業供應國際公司（集體佔股51%）和陸企寶武資源（佔股49%）共同組成的聯合體，負責西芒杜1、2號區塊的開採運營；Simfer Jersey則是力拓集團（53%）和中鋁鐵礦（47%）組成的合資企業，其中中鋁鐵礦是由中鋁集團牽頭的聯合體，擁有西芒杜3、4號區塊開採權。

第一財經報導，蘭格鋼鐵網研究中心副主任葛昕分析，中國鋼廠每年進口的鐵礦石在10億噸以上，雖然西芒杜項目投產初期，對鐵礦石進口量的影響還不大，但對於其他礦山企業來說是一個潛在的掣肘，也會增加中國與四大礦山企業在年度礦石談判桌上的籌碼。未來隨著西芒杜礦山產能的不斷釋放，以及中資權益礦的增加，鐵礦石的供需關係或將發生改變。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，西芒杜項目有中資企業深度參與，其產出主要運往中國，這將顯著提升中國權益礦（即由中國企業擁有或控制的海外礦山）的供給比例，有助於保障國家資源安全。

中國是全球最大的鐵礦石進口國，進口量約佔全球的七成。據海關總署統計，去年中國進口鐵礦砂及其精礦12.37億噸，比上年增長4.9%。今年1-10月，中國進口鐵礦砂及其精礦102888.6萬噸，同比增長0.7%，1-10月鐵礦石進口均價96.6美元/噸，去年的進口均價則是108美元/噸。

此前有消息稱，中國礦產資源集團已經與澳洲採礦公司必和必拓（BHP）簽署協議，最快從今年第4季起，對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算。陸媒稱，這象徵中國大陸首次奪得鐵礦石定價權。

礦山 幾內亞 必和必拓
有這種要求？傳大陸多家銀行拚業績 催企業、個人貸款「願代付利息」

彭博報導，大陸銀行為了達到放貸指定目標，正形成「快貸快收回」（quick-lend-and-recover）的短期現象。...

店主嘆沒促銷訪客腰斬、促銷卻虧本賣 陸媒看雙十一：近乎退潮的靜默

今年中國長達一個多月的雙十一購物節落幕，卻未激起消費者的高度熱情，陸媒形容雙十一「正以一種近乎退潮的靜默完成轉型」，專家...

曾爆3.1億美元收入造假 瑞幸咖啡CEO：正準備重新在美上市

2020年因爆出財務造假醜聞，從美國股市除牌的中國大陸咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Luckin Coffee），據CNBC引述...

再有陸企登港股 陸「非洲手機之王」傳音擬發行H股

再有大陸企業將到香港發行H股，擁有「非洲手機之王」的大陸手機品牌傳音控股12日宣布，擬在境外發行股份（H股）並在香港交易...

陸年底降準降息機率低 高盛稱陸寬鬆貨幣政策延遲至明年Q1

此前外界認為大陸官方為達到全年經濟增長率5%左右的目標，年底可能啟動降息降準刺激經濟。不過，美國投行高盛在報告中指出，中...

