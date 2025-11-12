再添鐵礦石談判籌碼！陸資深度參與的西芒杜鐵礦項目投產

被業界稱為「幾內亞王冠上的明珠」西芒杜鐵礦，在歷經28年的漫長拉鋸後，近期正式向國際市場開啟供貨。從參與方來看，這些礦山項目是由中國企業深度參與投資和運營，也將在未來深刻影響礦石市場和價格的走向，有分析認為，該項目會增加中國與四大礦山企業（淡水河谷、力拓、必和必拓、Fortescue）在年度礦石談判桌上的籌碼，礦石市場可能會在2026年出現明顯轉折點。

據了解，西芒杜鐵礦項目位於非洲西部幾內亞共和國，為全球質量最優、規模最大的礦山項目之一，工程涵蓋礦山、鐵路、港口等系統，總投資逾200億美元。其中，礦山分為北部、南部兩個區塊，已探明儲量44億噸，平均全鐵品位65%以上，建成後總產能可達每年1.2億噸。

中國寶武董事長胡望明，中鋁集團總經理王石磊以及力拓集團首席執行官喬德（Simon Trott）11日參與了投產啟動儀式，三家企業也是西芒杜項目的重要股東。

該項目由幾內亞共和國政府、SimFer和贏聯盟共同開發。其中，贏聯盟是由韋立國際集團、陸企魏橋鋁業、幾內亞企業聯合礦業供應國際公司（集體佔股51%）和陸企寶武資源（佔股49%）共同組成的聯合體，負責西芒杜1、2號區塊的開採運營；Simfer Jersey則是力拓集團（53%）和中鋁鐵礦（47%）組成的合資企業，其中中鋁鐵礦是由中鋁集團牽頭的聯合體，擁有西芒杜3、4號區塊開採權。

第一財經報導，蘭格鋼鐵網研究中心副主任葛昕分析，中國鋼廠每年進口的鐵礦石在10億噸以上，雖然西芒杜項目投產初期，對鐵礦石進口量的影響還不大，但對於其他礦山企業來說是一個潛在的掣肘，也會增加中國與四大礦山企業在年度礦石談判桌上的籌碼。未來隨著西芒杜礦山產能的不斷釋放，以及中資權益礦的增加，鐵礦石的供需關係或將發生改變。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，西芒杜項目有中資企業深度參與，其產出主要運往中國，這將顯著提升中國權益礦（即由中國企業擁有或控制的海外礦山）的供給比例，有助於保障國家資源安全。

中國是全球最大的鐵礦石進口國，進口量約佔全球的七成。據海關總署統計，去年中國進口鐵礦砂及其精礦12.37億噸，比上年增長4.9%。今年1-10月，中國進口鐵礦砂及其精礦102888.6萬噸，同比增長0.7%，1-10月鐵礦石進口均價96.6美元/噸，去年的進口均價則是108美元/噸。

此前有消息稱，中國礦產資源集團已經與澳洲採礦公司必和必拓（BHP）簽署協議，最快從今年第4季起，對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算。陸媒稱，這象徵中國大陸首次奪得鐵礦石定價權。