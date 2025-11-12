快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

陸年底降準降息機率低 高盛稱陸寬鬆貨幣政策延遲至明年Q1

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
高盛近期在報告中指出，人行可能推遲寬鬆貨幣政策，降準降息從原本預測的年底延至明年第1季。路透
高盛近期在報告中指出，人行可能推遲寬鬆貨幣政策，降準降息從原本預測的年底延至明年第1季。路透

此前外界認為大陸官方為達到全年經濟增長率5%左右的目標，年底可能啟動降息降準刺激經濟。不過，美國投行高盛在報告中指出，中國人民銀行在第3季貨幣政策報告中的語氣比上一季「更不偏鴿」，人行更可能的是推遲貨幣政策的寬鬆，而非擱置。

人行11日發布「2025年第3季中國貨幣政策執行報告」稱，實現全年預期目標有基礎有支撐。對於下一階段貨幣政策，將實施好適度寬松的貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆。強化金融支持提振和擴大消費作用，擴大消費領域金融供給，研究實施支持個人修復信用的政策措施。

高盛將「雙降」的預測時間從今年第4季推遲至明年首季，同時將原為2026年第2季減息10個基點的預期推遲到第3季。高盛預期的「雙降」是政策利率下調10個基點及存款準備金率下調50個基點。

在人民幣方面，高盛指出，關於人民幣國際化的討論突顯了「外匯管理日益增長的重要性，並暗示了一種潛在的政策傾向，即允許人民幣對美元進一步逐步升值」。

事實上，人行在4日披露的「10月中央銀行各項工具流動性投放情況」顯示，10月人行通過公開市場國債買賣操作淨投放人民幣200億元。多家市場機構認為，在重啟國債買賣後，年內再降準必要性進一步降低。

華西證券首席經濟學家劉郁表示，2022年以來，每年實施兩次降準與兩次降息逐漸成為人行的政策慣例，分別對應上下半年的兩輪貨幣支持。2025年5月初，在潛在的關稅衝擊下，央行已同步完成了一次降準與一次降息。「我們傾向於，本輪國債買賣重啟，可能扮演降準替代的角色。」他說；浙商證券宏觀聯席首席分析師廖博則認為，預計第4季降準、降息的概率下降，更大幅度的寬鬆政策預計將預留至2026年年初。

降準 貨幣
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

旅遊平台 Klook 擬赴美掛牌

蘋果新品助攻後市看俏 高盛喊買這六檔蘋概股

法人：企業獲利穩健 新興股前景看好 風險資產紅火看旺到年底

高人氣債券商品 績效衝

相關新聞

有這種要求？傳大陸多家銀行拚業績 催企業、個人貸款「願代付利息」

彭博報導，大陸銀行為了達到放貸指定目標，正形成「快貸快收回」（quick-lend-and-recover）的短期現象。...

店主嘆沒促銷訪客腰斬、促銷卻虧本賣 陸媒看雙十一：近乎退潮的靜默

今年中國長達一個多月的雙十一購物節落幕，卻未激起消費者的高度熱情，陸媒形容雙十一「正以一種近乎退潮的靜默完成轉型」，專家...

曾爆3.1億美元收入造假 瑞幸咖啡CEO：正準備重新在美上市

2020年因爆出財務造假醜聞，從美國股市除牌的中國大陸咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Luckin Coffee），據CNBC引述...

再有陸企登港股 陸「非洲手機之王」傳音擬發行H股

再有大陸企業將到香港發行H股，擁有「非洲手機之王」的大陸手機品牌傳音控股12日宣布，擬在境外發行股份（H股）並在香港交易...

陸年底降準降息機率低 高盛稱陸寬鬆貨幣政策延遲至明年Q1

此前外界認為大陸官方為達到全年經濟增長率5%左右的目標，年底可能啟動降息降準刺激經濟。不過，美國投行高盛在報告中指出，中...

再添鐵礦石談判籌碼！陸資深度參與的西芒杜鐵礦項目投產

被業界稱為「幾內亞王冠上的明珠」西芒杜鐵礦，在歷經28年的漫長拉鋸後，近期正式向國際市場開啟供貨。從參與方來看，這些礦山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。