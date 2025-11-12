聽新聞
陸年底降準降息機率低 高盛稱陸寬鬆貨幣政策延遲至明年Q1
此前外界認為大陸官方為達到全年經濟增長率5%左右的目標，年底可能啟動降息降準刺激經濟。不過，美國投行高盛在報告中指出，中國人民銀行在第3季貨幣政策報告中的語氣比上一季「更不偏鴿」，人行更可能的是推遲貨幣政策的寬鬆，而非擱置。
人行11日發布「2025年第3季中國貨幣政策執行報告」稱，實現全年預期目標有基礎有支撐。對於下一階段貨幣政策，將實施好適度寬松的貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆。強化金融支持提振和擴大消費作用，擴大消費領域金融供給，研究實施支持個人修復信用的政策措施。
高盛將「雙降」的預測時間從今年第4季推遲至明年首季，同時將原為2026年第2季減息10個基點的預期推遲到第3季。高盛預期的「雙降」是政策利率下調10個基點及存款準備金率下調50個基點。
在人民幣方面，高盛指出，關於人民幣國際化的討論突顯了「外匯管理日益增長的重要性，並暗示了一種潛在的政策傾向，即允許人民幣對美元進一步逐步升值」。
事實上，人行在4日披露的「10月中央銀行各項工具流動性投放情況」顯示，10月人行通過公開市場國債買賣操作淨投放人民幣200億元。多家市場機構認為，在重啟國債買賣後，年內再降準必要性進一步降低。
華西證券首席經濟學家劉郁表示，2022年以來，每年實施兩次降準與兩次降息逐漸成為人行的政策慣例，分別對應上下半年的兩輪貨幣支持。2025年5月初，在潛在的關稅衝擊下，央行已同步完成了一次降準與一次降息。「我們傾向於，本輪國債買賣重啟，可能扮演降準替代的角色。」他說；浙商證券宏觀聯席首席分析師廖博則認為，預計第4季降準、降息的概率下降，更大幅度的寬鬆政策預計將預留至2026年年初。
