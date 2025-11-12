海南離島免稅新政延伸至離境旅客 台灣遊客也受惠

大陸財政部、海關總署、稅務總局10月聯合推出海南離島免稅新政，並自11月1日起開始實施，其中將享惠主體延伸至離境旅客，而台灣旅客也將受惠，未來只要機票目的地是台灣的旅客，也能直接在海南島內享有免稅購物優惠政策。且據海口海關數據，政策落地後，銷售額較政策實施前一日（10月31日）上漲6.1%，顯示相關政策的拉動效應明顯。

新政主要有五點：一是擴大離島免稅商品範圍由45大類提高至47大類；二是允許服裝服飾、鞋帽、陶瓷製品、絲巾、咖啡、茶等國內商品，進入離島免稅店銷售；三是將離島旅客免稅購物年齡由年滿16周歲調整為年滿18周歲；四是允許離境旅客享受離島免稅政策；五是對一個自然年度內有離島記錄的島內居民，在本自然年度內可按「即購即提」提貨方式有關要求，不限次數購買離島免稅商品。

以往在免稅政策「離島不離境」的背景下，台灣、香港等境外旅客要在海南免稅店購物，除非機票目的地為大陸，否則只能通過出境免稅店、離境退稅商店等進行免稅購物。而這次新規允許「離島且離境旅客」享受離島免稅購物政策。

離島且離境旅客是指年滿18周歲，已購買從海南離境的機票、船票，持進出境有效證件並實際離境的大陸國內外旅客。離島且離境旅客購買離島免稅商品金額計入其每年人民幣10萬元免稅購物額度，不限次數。免稅商品品類及每次購買數量限制等，按照相關規定執行。

在提貨規則上，離島且離境旅客在規定的額度和數量範圍內，在離島免稅店內或經批准的網上銷售窗口購買免稅品，免稅店根據旅客離島時間運送貨物，旅客憑購物憑證僅能在機場、港口碼頭指定區域提貨，並一次性隨身攜帶離島。還未能享受「即購即提」的優惠。

近期有海南台商對本報表示，他近日在海南島內免稅店瀏覽，發現化妝品價格比台灣、香港機場免稅店便宜，近期準備採購免稅品回台灣，且現在只要告知離境機票時間、地點即可購物。

今年以來，截至10月20日，海南出入境人員已超過200萬人次，年增22.4%。其中，外國人超過106萬人次，年增45.1%。國泰海通證券研究所認為，新政將「離島且離境旅客」群體納入政策範圍，有望帶動購物客群、到店頻次與轉化率同步抬升。