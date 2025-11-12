有這種要求？傳大陸多家銀行拚業績 催企業、個人貸款「願代付利息」

彭博報導，大陸銀行為了達到放貸指定目標，正形成「快貸快收回」（quick-lend-and-recover）的短期現象。銀行請求企業及零售客戶申請貸款，甚至表示可為客戶支付貸款利息。

報導引述在浙江經營生產汽車零部件的Jerry Hu指出，在上個月接獲來自大型銀行信貸經理請求，希望他貸款500萬元人民幣，先存入指定銀行帳戶，然後下個月還款，並稱銀行表示可替他支付利息。Jerry Hu稱，「銀行的經理一直打電話俾我，由於本身現金流穩定、利潤可觀，其實毋須借錢，但最後還是答應幫忙。」

報導指出，這些貸款反映大陸經濟增長放緩，各銀行的貸款目標在年底前難以達成，而管理層面臨的重大挑戰，他們可以降低融資成本並增加資金供應，但卻無法強使人們借貸、消費或投資。

報導並引述逾20多位銀行人士表示，大陸各家銀行正面臨前所未有的壓力，而實際需求卻不大，貸款目標恐難完成。銀行人士指，各間銀行貸款目標不同，但要求新增貸款不得低於去年水平，他們憂慮有效貸款需求人數將進一步減少，與此同時，利潤率創新低，加上不良貸款持續上升，已為銀行帶來巨大壓力。

另外，於浙江1家銀行工作的Jane則指出，幾間銀行同業曾希望她申請消費貸款，只需借數日便可還款，而這些銀行亦提出可幫客戶支付利息，甚至銀行員工自掏腰包來支付客戶利息，以便日後再次向他們推銷其它產品。