快訊

ADOR宣布Haerin、Hyein回歸！合約糾紛後NewJeans首「分家」

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

聽新聞
0:00 / 0:00

店主嘆沒促銷訪客腰斬、促銷卻虧本賣 陸媒看雙十一：近乎退潮的靜默

中央社／ 台北12日電
中國大陸雙十一購物節落幕。新華社
中國大陸雙十一購物節落幕。新華社

今年中國長達一個多月的雙十一購物節落幕，卻未激起消費者的高度熱情，陸媒形容雙十一「正以一種近乎退潮的靜默完成轉型」，專家則形容市場情緒和銷售情況「低迷」，平台狂歡慶祝銷售額的情況不再。

今年中國各大購物平台的「雙十一購物節」從10月上半個月就陸續開跑，安徽出版集團旗下的市場星報指出，如今已邁入第17個年頭的雙十一，「正以一種近乎退潮的靜默完成轉型」。

報導說，今年雙十一不再有需要紙筆演算的滿減套路，消費市場的降溫肉眼可見。過往雙十一打開朋友圈就是滿滿的「戰利品曬單」如今不見蹤影，小區快遞驛站也不再大排長龍等待取件，就連促銷簡訊都只剩零星幾條。

不只是因消費端理性克制、消費降級，經營者也陷入生存困境。報導引述杭州女裝店主陳敏表示，「不開促銷活動，店鋪訪客量直接腰斬；一搞促銷，算上平台佣金和折扣成本，賣一件虧一件。」

報導指出，品牌方的經營邏輯悄然轉變。過去雙十一追求「短時間衝銷量」，現在更看重「長期留客群」。市場不再製造短期狂歡、誘導衝動消費，而是滿足真實需求。

路透社報導指出，雙十一期間的消費低迷源自於長期的房地產危機和對收入保障的擔憂，使得消費者比以往更難掏腰包。對此，零售商採取全年折扣促銷策略，推出數十億元的消費補貼和優惠券，並延長了促銷活動。

報導引述功夫數據（Kung Fu Data）執行長賈德納（Josh Gardner）表示，今年雙十一情況喜憂參半，用「低迷」來形容今年雙十一期間的市場情緒和銷售情況或許比較貼切。該公司為十幾個全球時尚和生活風格品牌管理中國網路商店。

過往各大平台會舉辦盛大活動慶祝銷售額刷新紀錄，但阿里巴巴旗下的天貓和淘寶仍未公布截至11日的銷售業績資訊，他們的雙十一活動將持續到14日。京東則已經多年沒有公布雙十一的總銷售額，但表示他們的營業額創下新高，下單用戶數量增加了40%，訂單數量增加了近60%。

賈德納表示，雙十一的「銷售高峰」不如以前那麼強勁，但10月和11月仍占據他所管理的品牌全年收入的30%到40%左右。

為吸引大額消費者，阿里巴巴向5300萬名88VIP會員提供人民幣500億元（約新台幣2180億元）的補貼。電子商務諮詢公司WPIC Marketing + Technologies首席執行官庫克（Jacob Cooke）表示，瞄準88VIP消費者消費額高、消費頻率高，有助於維持高端市場的消費，而高端市場一直保持著韌性。

此外，今年淘寶還在全球20多個國家推出與「雙十一」相關的促銷活動，以向海外進行擴張。諮詢公司貝恩10月下旬發布的報告指出，鑑於國內消費前景疲軟，中國電子商務公司需要盡快尋求全球成長。

消費者 品牌 淘寶 折扣
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／製造輿論！大陸網友創作「妖王沈伯洋」 陸媒還在微博推送

「買電視像炒股」 雙11套路先漲後降 到手「千人千價」

陸媒酸高市早苗是「政壇極品」 上任3周引中國2度強烈抗議

陸電商淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會：沒有要封網域

相關新聞

「AI天才少女」羅福莉證實加入小米 「全力奔赴心目中的AGI」

前DeepSeek 員工、被稱為大陸「 AI天才少女」的羅福莉，確認已加入小米。羅福莉在微信朋友圈發文：「智慧終將從語言...

店主嘆沒促銷訪客腰斬、促銷卻虧本賣 陸媒看雙十一：近乎退潮的靜默

今年中國長達一個多月的雙十一購物節落幕，卻未激起消費者的高度熱情，陸媒形容雙十一「正以一種近乎退潮的靜默完成轉型」，專家...

蘋果公司證實：大陸下令下架2款同性戀交友App

美國蘋果公司11月11日向法新社證實，中國有關部門已下令將2款熱門同性戀交友應用從國內蘋果手機應用商店下架。上周末期間，...

曾爆3.1億美元收入造假 瑞幸咖啡CEO：正準備重新在美上市

2020年因爆出財務造假醜聞，從美國股市除牌的中國大陸咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Luckin Coffee），據CNBC引述...

大陸首家人形機器人7S店武漢開業 最基礎款式也要30萬元

大陸首家人形機器人7S店於11日在武漢開業，最便宜的機器人售價7萬多元（人民幣，單位下同，約合新台幣30萬元），最貴的5...

奢侈品市場復甦？外媒曝LVMH傳下月在陸開設大型旗艦店

高端奢侈品需求在大陸開始出現復甦跡象。繼上海「路易號」門市成為上海話題新地標後，全球奢侈品巨頭LVMH正加快在大陸布局。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。