店主嘆沒促銷訪客腰斬、促銷卻虧本賣 陸媒看雙十一：近乎退潮的靜默

今年中國長達一個多月的雙十一購物節落幕，卻未激起消費者的高度熱情，陸媒形容雙十一「正以一種近乎退潮的靜默完成轉型」，專家則形容市場情緒和銷售情況「低迷」，平台狂歡慶祝銷售額的情況不再。

今年中國各大購物平台的「雙十一購物節」從10月上半個月就陸續開跑，安徽出版集團旗下的市場星報指出，如今已邁入第17個年頭的雙十一，「正以一種近乎退潮的靜默完成轉型」。

報導說，今年雙十一不再有需要紙筆演算的滿減套路，消費市場的降溫肉眼可見。過往雙十一打開朋友圈就是滿滿的「戰利品曬單」如今不見蹤影，小區快遞驛站也不再大排長龍等待取件，就連促銷簡訊都只剩零星幾條。

不只是因消費端理性克制、消費降級，經營者也陷入生存困境。報導引述杭州女裝店主陳敏表示，「不開促銷活動，店鋪訪客量直接腰斬；一搞促銷，算上平台佣金和折扣成本，賣一件虧一件。」

報導指出，品牌方的經營邏輯悄然轉變。過去雙十一追求「短時間衝銷量」，現在更看重「長期留客群」。市場不再製造短期狂歡、誘導衝動消費，而是滿足真實需求。

路透社報導指出，雙十一期間的消費低迷源自於長期的房地產危機和對收入保障的擔憂，使得消費者比以往更難掏腰包。對此，零售商採取全年折扣促銷策略，推出數十億元的消費補貼和優惠券，並延長了促銷活動。

報導引述功夫數據（Kung Fu Data）執行長賈德納（Josh Gardner）表示，今年雙十一情況喜憂參半，用「低迷」來形容今年雙十一期間的市場情緒和銷售情況或許比較貼切。該公司為十幾個全球時尚和生活風格品牌管理中國網路商店。

過往各大平台會舉辦盛大活動慶祝銷售額刷新紀錄，但阿里巴巴旗下的天貓和淘寶仍未公布截至11日的銷售業績資訊，他們的雙十一活動將持續到14日。京東則已經多年沒有公布雙十一的總銷售額，但表示他們的營業額創下新高，下單用戶數量增加了40%，訂單數量增加了近60%。

賈德納表示，雙十一的「銷售高峰」不如以前那麼強勁，但10月和11月仍占據他所管理的品牌全年收入的30%到40%左右。

為吸引大額消費者，阿里巴巴向5300萬名88VIP會員提供人民幣500億元（約新台幣2180億元）的補貼。電子商務諮詢公司WPIC Marketing + Technologies首席執行官庫克（Jacob Cooke）表示，瞄準88VIP消費者消費額高、消費頻率高，有助於維持高端市場的消費，而高端市場一直保持著韌性。

此外，今年淘寶還在全球20多個國家推出與「雙十一」相關的促銷活動，以向海外進行擴張。諮詢公司貝恩10月下旬發布的報告指出，鑑於國內消費前景疲軟，中國電子商務公司需要盡快尋求全球成長。