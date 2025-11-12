曾爆3.1億美元收入造假 瑞幸咖啡CEO：正準備重新在美上市

2020年因爆出財務造假醜聞，從美國股市除牌的中國大陸咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Luckin Coffee），據CNBC引述瑞幸聯合創始人兼行政總裁郭謹一表示，集團正準備重新在美國上市。

瑞幸咖啡於2020年爆出3.1億美元收入造假醜聞，同年6月被迫從納斯達克退市，其後並須支付約1.8億美元的罰款。該集團的存託憑證（ADR）繼續在場外交易。報導稱，股東大鉦資本（Centurium Capital）入主後，瑞幸已明顯反彈，超越星巴克（Starbucks）成為大陸最大咖啡零售商，目前計劃在美國市場進一步擴張發展。

CNBC報導，瑞幸咖啡日前在廈門總部舉行1場由市政府主辦活動上，郭謹一表示：「在市政府指導下，正積極推進在美國主板重新上市進程」。重新上市過程一旦完成，將有助提升廈門作為全球商業與投資理想目的地，但未透露重新上市方面具體進程。

公司回應稱，如此前溝通，瑞幸咖啡會持續關注美國資本市場，但公司目前對於重返主板上市沒有確定的時間表，現階段的首要任務仍是踐行公司的業務戰略、聚焦發展。

瑞幸咖啡截至今年6月底第2季純利12.5億元人民幣，按年升44%；淨營收123.59億元，按年增長47%。截至6月底全球店舖數目26206間。

另外，外電引述消息人士稱，大鉦資本正考慮競購可口可樂（Coca-Cola）旗下英國咖啡營運商Costa Coffee，後者估值約10億英鎊。可口可樂於2019年以39億英鎊收購Costa Coffee。