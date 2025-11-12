快訊

大陸首家人形機器人7S店武漢開業 最基礎款式也要30萬元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸首家人形機器人7S店11日在武漢開業。人形機器人與機器狗在店前，以舞蹈、擊鼓、舞獅等形式現場迎賓。中新社
大陸首家人形機器人7S店11日在武漢開業。人形機器人與機器狗在店前，以舞蹈、擊鼓、舞獅等形式現場迎賓。中新社

大陸首家人形機器人7S店於11日在武漢開業，最便宜的機器人售價7萬多元（人民幣，單位下同，約合新台幣30萬元），最貴的50多萬元（約合新台幣216萬元）。

綜合《湖北日報》、新華社、第一財經報導，這家7S店由湖北人形機器人創新中心打造，坐落在武漢的光谷創新天地商業公園。中心董事長李正祥介紹，目前價格較便宜的為個頭較小的人形機器人，一般在10萬元以內，基礎款售價7萬多元；與人身高差不多，沒有雙腳的輪式雙臂機器人，價格在20萬元左右；與真人一樣，有雙手、雙腳的機器人，售價在50萬元左右。

李正祥說：「隨著人形機器人產業化加速，價格必定會愈來愈低。」

他還表示，相比汽車的「4S」，人形機器人的「7S」涵蓋銷售（Sale）、配件（Spare parts）、服務（Service）、信息反饋（Survey）、解決方案（Solution）、展示（Show）、培訓（School）七大功能。

其中，最核心的功能是整機銷售，產品覆蓋工業製造、文旅導覽、康養護理、特種作業等十餘個應用場景的機器人。

李正祥說，所有機器人產品都來自湖北本地產業鏈，顧客在店裡不僅能現場購買，還能訂製功能、申請金融支持。

人形機器人 售價 台幣
