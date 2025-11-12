快訊

奢侈品市場復甦？外媒曝LVMH傳下月在陸開設大型旗艦店

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
彭博引述知情人士透露，全球最大奢侈品集團LVMH將於12月將在大陸開設另一大型門市，並正在考慮進一步在大陸擴張。圖為上海興業太古匯知名打卡點「路易號」，在營業時間結束後仍有許多民眾駐足拍照。（記者謝守真／攝影）
彭博引述知情人士透露，全球最大奢侈品集團LVMH將於12月將在大陸開設另一大型門市，並正在考慮進一步在大陸擴張。圖為上海興業太古匯知名打卡點「路易號」，在營業時間結束後仍有許多民眾駐足拍照。（記者謝守真／攝影）

高端奢侈品需求在大陸開始出現復甦跡象。繼上海「路易號」門市成為上海話題新地標後，全球奢侈品巨頭LVMH正加快在大陸布局。彭博引述知情人士透露，全球最大奢侈品集團LVMH將於12月將在大陸開設另一大型門市，並正在考慮進一步在大陸擴張。

知情人士表示，經過數年籌備，LVMH集團旗下包括：路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）、Tiffany & Co和Loro Piana等4個品牌，計劃於12月在北京揭幕多樓層旗艦店。LVMH集團還在與太古地產洽談，期望在上海的興業太古滙開設一個Dior門市，而這家新店最早可能於2027年開業。

知情人士稱，Dior上海新店的概念和細節仍在研究中，它將毗鄰6月下旬在同一購物中心開業的、外形酷似郵輪的「路易號」（The Louis）。「路易號」是路易威登在大陸最大的門市之一，太古地產稱，其幫助該購物中心今年第三季零售額實現翻倍。消息指，LVMH仍在考慮與太古進一步合作，包括使用長期性和臨時性空間以及舉辦大型活動。

知情人士去年曾稱，其中一些位於北京三里屯太古里的門市，在奢侈品銷售下滑之際建設進度緩慢。他們說，該奢侈品集團還在與太古地產洽談，期望在上海的興業太古匯開設迪奧門市；迪奧是該公司第2大時尚品牌，僅次於路易威登。據悉，這家新店最早可能於2027年開業。興業太古匯是太古與香港興業國際的合資項目。這正值大陸奢侈品市場下滑、或已觸及反彈的跡象出現之際。

港媒《信報》引述興業太古滙及太古在其附近的另一購物中心「張園」的發言人表示，在「路易號」取得成功後，這2處物業繼續吸引尋求投資的重要夥伴的濃厚興趣。

大陸時尚商業資訊平台「時尚商業Daily」近期曾指，太古地產第3季旗下高端商場零售銷售額全面回正，太古地產公布2025年第3季主要經營數據，顯示集團在香港及大陸的零售業務全面回暖，所有商場銷售額錄得正增長。同時，多項在建工程穩步推進，大陸市場正成為公司中長期成長的關鍵引擎。

其中，太古地產在大陸市場數據顯示，截至9月底，北京三里屯太古里與上海興業太古匯表現強勁，其中三里屯太古里銷售額年比上升7.8%。而上海興業太古匯則大幅增長41.9%，成為季度增長最大亮點。

報導稱，受惠暑假消費熱潮，及一系列沉浸式市場推廣活動，廣州太古匯、北京頤堤港、上海前灘太古里及興業太古彙的人流均錄得按年增長，其中興業太古滙期內人流大幅上升88%，帶動靜安區的夜間經濟。值得注意的是，以上海興業太古匯「路易號」開業獲得空前成功，商場銷售額按年錄得1倍增長。

上海 北京 情人
