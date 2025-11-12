美出口管制傳導致中國AI晶片短缺 北京介入分配供應

美國媒體報導，美國對中國大陸實施的先進晶片與晶片設備管制措施，已使中國大陸人工智慧（AI）晶片嚴重短缺，促使北京當局介入干預，分配取得國產AI晶片的先後順序，中國大陸企業也設法變通。

知情人士透露，在中國大陸科技業整爭搶有限的國內晶片產能之際，北京政府已干預中芯國際 （SMIC）的產量分配，試圖優先滿足科技巨頭和華為的需求。

部分中國大陸晶片業者也尋求變通之道，上海沐曦科技（MetaX）正採用較容易取得的較舊晶片技術，串聯兩顆或多顆更小的晶片，以彌補更有限的運算能力，但這種策略導致資料中心耗電量龐大，促使多個地方政府開始補貼電費。

一些陸企繼續走私輝達（NVIDIA）晶片，或用雲端運算服務從其他國家獲得這些晶片的運算能力。合約顯示，在11月之前，將會有至少16組Blackwell晶片機櫃被以小型零組件的形式出貨，再於中國大陸重新組裝，裡面的晶片數量雖不足以訓練先進的大規模AI模型，仍能用於進行研究及開發強大的應用程式。

輝達則表示，走私並未大規模出現，也駁斥中國大陸產能緊俏或不敷所需的數據，「中國產業擁有的本土AI晶片與伺服器產能綽綽有餘，足以應對軍事或任何原先沒料想到的用途」。

業界預估的中國大陸晶片產量，常與美國政府的數據相左，反對出口管制的人士指出，中國大陸模型開發者最近的進步顯示，中國大陸扶持AI產業的問題之一，是晶片產量估算的不透明。

最近訪陸的科技分析師法蘭克表示，政策專家對晶片出口管制的憂慮程度，似乎低於以往，AI研究人員也安心地認為，能取得原本約80%的效能。