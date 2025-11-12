快訊

陸商務部長王文濤：安世問題根源 是荷蘭不當干預企業內部事務

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部長王文濤要求德國對荷蘭施壓，解決安世半導體問題。（路透）
大陸商務部長王文濤要求德國對荷蘭施壓，解決安世半導體問題。（路透）

大陸商務部長王文濤11日與德國聯邦經濟和能源部部長萊歇（Katherina Reiche）會談時指出，安世半導體問題的根源是荷蘭政府不當干預企業內部事務，並表示希望德國發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快採取實際行動，糾正錯誤做法。

路透報導稱，王文濤上述言論，是北京首次公開要求另個國家向荷蘭施壓，要求荷蘭撤銷9月30日接管安世半導體的決定。

據大陸商務部官網，王文濤11日應約與萊歇舉行視訊會談，他強調，安世半導體問題的根源是荷蘭政府不當干預企業內部事務，造成全球半導體供應鏈動盪和混亂的責任在於荷蘭。中國本著負責任的態度，做出了最大努力，對符合條件的出口予以豁免，在短期內緩解了全球產供鏈壓力。但要確保全球半導體供應鏈長期穩定，需要荷蘭展示出建設性態度和實際行動。希望德國發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快採取實際行動，糾正錯誤做法，撤銷相關措施，推動問題早日解決。

兩人就中德、中歐經貿相關問題交換意見。王文濤說，中德互為彼此重要經貿伙伴。在兩國領導人的戰略引領下，中德經貿關係穩中有進，各領域務實合作不斷深化。

萊歇則表示，德國高度關注安世半導體問題，願繼續與荷蘭加強溝通。

荷蘭 半導體 德國
