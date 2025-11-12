聽新聞
0:00 / 0:00
陸商務部長王文濤：安世問題根源 是荷蘭不當干預企業內部事務
大陸商務部長王文濤11日與德國聯邦經濟和能源部部長萊歇（Katherina Reiche）會談時指出，安世半導體問題的根源是荷蘭政府不當干預企業內部事務，並表示希望德國發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快採取實際行動，糾正錯誤做法。
路透報導稱，王文濤上述言論，是北京首次公開要求另個國家向荷蘭施壓，要求荷蘭撤銷9月30日接管安世半導體的決定。
據大陸商務部官網，王文濤11日應約與萊歇舉行視訊會談，他強調，安世半導體問題的根源是荷蘭政府不當干預企業內部事務，造成全球半導體供應鏈動盪和混亂的責任在於荷蘭。中國本著負責任的態度，做出了最大努力，對符合條件的出口予以豁免，在短期內緩解了全球產供鏈壓力。但要確保全球半導體供應鏈長期穩定，需要荷蘭展示出建設性態度和實際行動。希望德國發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快採取實際行動，糾正錯誤做法，撤銷相關措施，推動問題早日解決。
兩人就中德、中歐經貿相關問題交換意見。王文濤說，中德互為彼此重要經貿伙伴。在兩國領導人的戰略引領下，中德經貿關係穩中有進，各領域務實合作不斷深化。
萊歇則表示，德國高度關注安世半導體問題，願繼續與荷蘭加強溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言