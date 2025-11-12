快訊

「AI天才少女」羅福莉證實加入小米 「全力奔赴心目中的AGI」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為「AI天才少女」，今年不到30歲。（取自羅福莉公眾號）
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為「AI天才少女」，今年不到30歲。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek 員工、被稱為大陸「 AI天才少女」的羅福莉，確認已加入小米。羅福莉在微信朋友圈發文：「智慧終將從語言邁向物理世界。我正在Xiaomi MiMo，和一群富有創造力、才華橫溢且真誠熱愛的研究員，致力於構建這樣的未來，全力奔赴我們心目中的AGI。」

Xiaomi MiMo是小米首個推理大模型。這也是羅福莉正式宣布，自己已經加入小米，也是對先前傳言的回應。

澎湃新聞12日報導，先前有消息傳出，小米集團董事長雷軍以人民幣千萬年薪，招攬DeepSeek開源大模型DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，領導小米AI大模型團隊。

當時有消息稱，小米公司正在積極搭建自己的GPU萬卡集群，以加大對AI大模型的投入力度。小米大模型團隊在成立之初就已擁有6500張GPU資源，而此次搭建GPU萬卡集群，將進一步提升小米在AI大模型領域的研發實力。

知情人士透露，該計畫已經實施數月之久，雷軍在其中扮演了重要的領導角色。他對於AI硬體的重視程度極高，認為手機是AI硬體領域的核心，小米必須全力以赴。

不過，當時小米並未給出回應，羅福莉本人也未直接回應此事。2月19日，有陸媒報導，羅福莉曾發朋友圈表示，「請互聯網還我一片安安靜靜做事的氛圍吧，我不是天才少女，只想安安靜靜做難而正確的事情。」

2月18日，有陸媒報導稱已到新崗位上班，但據當時搜索發現，在小米內部員工系統，還沒有顯示「羅福莉」相關資訊。

值得注意的是，今年10月，小米AI團隊攜手北京大學聯合發布1篇聚焦MoE與強化學習的論文，其中已經出現羅福莉的名字，這或許代表羅福莉將以小米的新身分正式對外露面。

羅福莉本科畢業於北京師範大學電腦專業，碩士階段進入北京大學計算語言學深造。碩士畢業後，羅福莉加入阿里巴巴達摩院，擔任機器智慧實驗室研究員，負責開發多語言預訓練模型VECO，並推動AliceMind專案的開源工作。

2022年，羅福莉加入DeepSeek母公司幻方量化從事深度學習相關工作，後又擔任DeepSeek的深度學習研究員，參與研發DeepSeek-V2等模型。

「AI天才少女」羅福莉證實加入小米 「全力奔赴心目中的AGI」

