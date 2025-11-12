盼青年多消費不易 中國卡在失業與貧窮

中國要提升內需，官方近日呼籲青年要多消費！但中國青年的失業率為20%，且政府近年來雖持續努力透過完善收入分配制度，支持數位經濟與健全社會保障體系等方式提升內需，但目前家戶消費佔GDP也僅39%，比已開發國家平均60%低相當多。此外，青年常為了存錢，連飲食開銷都大幅節省，讓中國難刺激買氣。

盼緩解後顧之憂

根據《英國廣播公司》報導，中國官方近來因面對內需過剩、消費力不足，因此呼籲青年積極消費，但中國青年失業率目前約20%，已經有工作的青年同時擔心自己隨時失去工作，沒工作的花不起，有工作的不敢花，讓政府想要刺激青年消費的目標不容易達成。

《人民網》提到，中國希望透過建立和完善擴大居民消費的長效機制，讓青年能消費、敢消費、願消費。同時加大就業保障力度，完善收入分配制度，支持數字經濟、平台經濟等新業態發展，創造更多適合青年的就業崗位。還有健全社會保障體系，優化住房、醫療、教育等公共服務供給，緩解青年消費後顧之憂。

就業弱勢不敢花錢

但由於中國青年面臨的就業不確定性太高，有網紅專門在網路上教授民眾如何極簡生活，從飲食到化妝品怎麼省都有小撇步，且獲得不少粉絲關注。還有網紅教民眾如何以1美元吃到2餐，如此節省的生活讓該網紅在6年存了18萬美元（約540萬台幣），但網友問該網紅未來的人生目標，他竟表示「不知道」。

《英廣》分析，中國青年就業的不確定性、高失業率，更容易讓雇主對勞工有不利薪資待遇，更使得青年不願意消費，因此即使中國推出大量振興內需的措施，青年也不容易買單。與美國民眾債台高築相反，中國民眾因為經濟等因素影響，傾向更多儲蓄，因此不容易帶動消費。

