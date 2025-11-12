快訊

京東稱「雙11」成交額再創新高 但連4年不披露交易額

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
京東「11.11」媒體開放日現場。 （圖／取自香港文匯網）
京東「11.11」媒體開放日現場。 （圖／取自香港文匯網）

大陸電商巨頭京東公佈，截至11月11日23時59分，京東「雙11」成交額再創歷史新高，訂單量增長近60%。不過，京東並未披露具體交易額，這也是該電商平台連續4年不披露交易額。

京東集團在微信公眾號發布聲明說，今年「雙11」購物節期間訂單量激增近60%，下單用戶數增長40%；相比之下，去年增長逾20%。

京東「雙11」期間的銷售數據顯示，3C數位AI產品成交額同比增長超100%，包括AI平板、AI大螢幕手機，都位列3C數位整體品類增速排行的前5名。

京東稱，第三方數據顯示，京東APP活躍用戶增長幅度穩居行業首位。

彭博在報導中說， 京東成交額再創新高，證明人們對中國持續通縮而抑制消費意願的擔憂是多餘的。

京東銷售額增長可能得益於海外擴張。京東稱，日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲等地，成交額與訂單量均實現同比超100%增長；跨境包郵服務升級覆蓋的13個國家，成交額同比增長突破300%。

此外，小米今年「雙11」截至11月11日23時59分59秒，累計支付金額突破290億元（人民幣，單位下同）。截至11月10日23:59:59，小米的掃地機品類、小米攝影機品類各通路累計銷售額均突破2億元，小米空氣淨化器品類、行動電源、音箱、路由器、照明、曬衣機品類各通路累計銷售額均突破1億元。

雙11 馬來西亞 電商
「AI天才少女」羅福莉證實加入小米 「全力奔赴心目中的AGI」

前DeepSeek 員工、被稱為大陸「 AI天才少女」的羅福莉，確認已加入小米。羅福莉在微信朋友圈發文：「智慧終將從語言...

蘋果公司證實：大陸下令下架2款同性戀交友App

美國蘋果公司11月11日向法新社證實，中國有關部門已下令將2款熱門同性戀交友應用從國內蘋果手機應用商店下架。上周末期間，...

陸商務部長王文濤：安世問題根源 是荷蘭不當干預企業內部事務

大陸商務部長王文濤11日與德國聯邦經濟和能源部部長萊歇（Katherina Reiche）會談時指出，安世半導體問題的根...

盼青年多消費不易 中國卡在失業與貧窮

中國要提升內需，官方近日呼籲青年要多消費！但中國青年的失業率為20%，且政府近年來雖持續努力透過完善收入分配制度，支持數位經濟與健全社會保障體系等方式提升內需，但目前家戶消費佔GDP也僅39%，比已開發國家平均60%低相當多。此外，青年常為了存錢，連飲食開銷都大幅節省，讓中國難刺激買氣。

北京專業人才逾363萬人

北京市人力資源和社會保障局局長王清旺在10日舉行新聞發布會上介紹，「十四五」期間，北京著力加強專業技術人才、技能人才培養...

