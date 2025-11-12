快訊

蘋果公司證實：大陸下令下架2款同性戀交友App

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
蘋果公司證實，中國有關部門已下令將2款熱門同性戀交友應用，從國內蘋果手機應用商店下架。（圖／取自微博）
蘋果公司證實，中國有關部門已下令將2款熱門同性戀交友應用，從國內蘋果手機應用商店下架。（圖／取自微博）

美國蘋果公司11月11日向法新社證實，中國有關部門已下令將2款熱門同性戀交友應用從國內蘋果手機應用商店下架。上周末期間，有大陸社交媒體用戶指出，2款應用程序Blued和翻咔（Finka）的完整版，已從蘋果和安卓應用商店下架。

蘋果公司發言人向法新社說：「根據中央網絡安全和信息化委員會辦公室的指令，我們已僅在中國區應用商店下架了這2款應用。」

蘋果公司發言人說：「我們遵守運營所在國家的法律」，發言人補充說，今年稍早，Finka的開發商「選擇將該應用從中國以外的應用商店下架，而Blued也僅在中國上線。」

截至星期二，Blued的精簡版仍可通過蘋果中國區應用商店下載。雖然完整版應用已從應用商店下架，但現有用戶說，這些應用似乎並未被封鎖，只是新用戶不能下載該App。

另據英國衛報指，據中國大陸法律，蘋果在中國經營1個獨立的App Store。包括Facebook、Instagram在內的多款熱門應用程式，以及其它西方社群媒體平台，在中國大陸的用戶無法使用。 另外，Grindr和Tinder等國際約會應用程式也被封鎖。

Blued於2012年在中國創立，是中國最受歡迎的男同志交友應用程式，在全球擁有超過4,000萬註冊用戶。近年來，Blued已拓展至直播等其它服務領域，但仍主要被視為男同志交友應用程式；2020年，Blued的母公司收購了Finka。

應用程式 發言人 下載
相關新聞

「AI天才少女」羅福莉證實加入小米 「全力奔赴心目中的AGI」

前DeepSeek 員工、被稱為大陸「 AI天才少女」的羅福莉，確認已加入小米。羅福莉在微信朋友圈發文：「智慧終將從語言...

蘋果公司證實：大陸下令下架2款同性戀交友App

美國蘋果公司11月11日向法新社證實，中國有關部門已下令將2款熱門同性戀交友應用從國內蘋果手機應用商店下架。上周末期間，...

陸商務部長王文濤：安世問題根源 是荷蘭不當干預企業內部事務

大陸商務部長王文濤11日與德國聯邦經濟和能源部部長萊歇（Katherina Reiche）會談時指出，安世半導體問題的根...

盼青年多消費不易 中國卡在失業與貧窮

中國要提升內需，官方近日呼籲青年要多消費！但中國青年的失業率為20%，且政府近年來雖持續努力透過完善收入分配制度，支持數位經濟與健全社會保障體系等方式提升內需，但目前家戶消費佔GDP也僅39%，比已開發國家平均60%低相當多。此外，青年常為了存錢，連飲食開銷都大幅節省，讓中國難刺激買氣。

京東稱「雙11」成交額再創新高 但連4年不披露交易額

大陸電商巨頭京東公佈，截至11月11日23時59分，京東「雙11」成交額再創歷史新高，訂單量增長近60%。不過，京東並未...

北京專業人才逾363萬人

北京市人力資源和社會保障局局長王清旺在10日舉行新聞發布會上介紹，「十四五」期間，北京著力加強專業技術人才、技能人才培養...

