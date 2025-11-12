快訊

陸10月新能源車滲透率逾51%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中國汽車工業協會（中汽協）昨（11）日公布最新數據顯示，今（2025）年1至10月，大陸新能源汽車產銷量持續保持高增長。其中，10月新能源汽車月度新車銷量首次超過汽車新車總銷量的50%，滲透率達51.6%。

據中汽協數據，今年前十月，大陸汽車銷量2,768.7萬輛，年增率12.4%。其中，新能源汽車銷量1,294.3萬輛，年增率32.7%。10月，汽車銷量332.2萬輛，新能源汽車銷量145.9萬輛，首度超過總銷量50%，達51.6%。

出口方面，今年1至10月，新能源汽車出口201.4萬輛，年增90.4%。其中，新能源乘用車出口194.4萬輛，增長89.3%；新能源商用車出口7萬輛，增長1.3倍。10月單月新能源汽車出口25.6萬輛，年增幅近一倍。

中汽協副秘書長陳士華指出，新能源汽車增長一方面受益於「以舊換新」補貼政策持續發揮作用，另方面因明年購置稅將減半徵收，一部分消費者提前購車，市場出現新一輪高峰。

央視新聞引述專家稱，新能源車企新品供給增加、技術升級及充電等配套完善，也促進市場增長。

據大陸乘聯會統計，今年前9個月，全球汽車銷量約7,053萬輛，其中新能源汽車1,571萬輛，大陸貢獻全球新能源增量68%，成為市場核心焦點。

能源 消費者
相關新聞

北京專業人才逾363萬人

北京市人力資源和社會保障局局長王清旺在10日舉行新聞發布會上介紹，「十四五」期間，北京著力加強專業技術人才、技能人才培養...

陸5G揚帆 聚焦機器人+

中國工業和信息化部規畫司司長姚珺10日在北京舉行的國務院政策例行吹風會上表示，將加速推動「5G+」、「人工智能+」、「機...

上海進博會 成交額創歷史新高

第八屆中國國際進口博覽會10日閉幕，中國國際進口博覽局副局長吳政平10日在新聞發布會上介紹，第八屆進博會成交活躍，按一年...

長沙國際採購會 近800企業參與

2025長沙國際採購暨產業協同創新會10日在長沙舉行，現場發布《2025—2026年國際採購需求訂單》，共涉及採購信息2...

瑞銀：陸明年 GDP 增速放緩到4.5%

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。

陸折疊機年衝千萬支

國際數據公司（IDC）最新報告顯示，2025年第3季大陸折疊手機市場回暖，出貨量達263萬支，年增17.8%。今年前三季...

