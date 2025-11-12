陸10月新能源車滲透率逾51%
中國汽車工業協會（中汽協）昨（11）日公布最新數據顯示，今（2025）年1至10月，大陸新能源汽車產銷量持續保持高增長。其中，10月新能源汽車月度新車銷量首次超過汽車新車總銷量的50%，滲透率達51.6%。
據中汽協數據，今年前十月，大陸汽車銷量2,768.7萬輛，年增率12.4%。其中，新能源汽車銷量1,294.3萬輛，年增率32.7%。10月，汽車銷量332.2萬輛，新能源汽車銷量145.9萬輛，首度超過總銷量50%，達51.6%。
出口方面，今年1至10月，新能源汽車出口201.4萬輛，年增90.4%。其中，新能源乘用車出口194.4萬輛，增長89.3%；新能源商用車出口7萬輛，增長1.3倍。10月單月新能源汽車出口25.6萬輛，年增幅近一倍。
中汽協副秘書長陳士華指出，新能源汽車增長一方面受益於「以舊換新」補貼政策持續發揮作用，另方面因明年購置稅將減半徵收，一部分消費者提前購車，市場出現新一輪高峰。
央視新聞引述專家稱，新能源車企新品供給增加、技術升級及充電等配套完善，也促進市場增長。
據大陸乘聯會統計，今年前9個月，全球汽車銷量約7,053萬輛，其中新能源汽車1,571萬輛，大陸貢獻全球新能源增量68%，成為市場核心焦點。
