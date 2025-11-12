國際數據公司（IDC）最新報告顯示，2025年第3季大陸折疊手機市場回暖，出貨量達263萬支，年增17.8%。今年前三季累計出貨量762萬支，年增14.3%。預計今年大陸折疊機出貨量近千萬支。

從品牌來看，前三季華為以近70%的市占率位居領先地位，憑藉三折、闊折等創新形態，引領折疊產品的技術演進與體驗升級；榮耀新品Magic V5與Magic V Flip系列亦有出色表現，以11.2%市占率位居行業第二；vivo以5.0%市占位列第三，X Fold5系列在保持價格競爭力的同時，積極拓展與iOS生態的互聯能力，構建差異化優勢。

IDC中國研究經理郭天翔指出，隨著技術迭代成熟，此前制約折疊手機普及使用的厚重感、結構可靠性等核心痛點已實現突破性解決，疊加影像算法優化、續航技術升級等短板補足，折疊手機的產品體驗已全面滿足消費者日常使用需求。

郭天翔認為，長期來看，隨著供應鏈成熟帶來的成本下降、維修保障體系完善，折疊手機將有力推動行業從存量競爭向創新驅動轉型，成為競爭高端手機市場的關鍵賽道。

大陸折疊手機市場曾經歷多年高速增長態勢，但從2024年第3季開始增速下滑，並在同年第4季首次陷入下滑態勢。

2025年第1季折疊手機市場重回增長，增長49.3%，到第2季再度下降，下降14%。以今年第2季的表現來看，大陸折疊手機市場市占率前三名分別是華為、榮耀、vivo。

摩根大通分析師Samik Chatterjee此前指出，折疊手機市場預計仍將是小眾市場，並定位於整個智慧型手機市場的高端領域。