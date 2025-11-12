快訊

瑞銀：陸明年 GDP 增速放緩到4.5%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。

港媒信報報導，張寧昨（11）日發布中國2026年及2027年經濟展望透視稱，預計2026年出口增速放緩，淨出口對增長的貢獻或較2025年顯著收窄。同時，2026年大陸經濟活動整體或保持韌性，料房地產下行仍將持續，但跌幅有所收窄，消費保持溫和增長但增速小幅放緩，基建和製造業投資或從2025年下半年的按年大幅走弱轉為溫和修復。

瑞銀預計，隨出口增速放緩和房地產繼續下行，2026年政府將保持溫和政策支持。預計2026年財政赤字率將擴張一個百分點，預計人行到2026年底進一步降息20個基點，降準25至50個基點。

張寧指，瑞銀預計2026年大陸CPI增速可能回升至0.4%，PPI跌幅收窄。2027年，房地產活動企穩、出口增長修復和消費者信心持穩有望支撐GDP增速小幅改善（4.6%）、通膨繼續回升和人民幣匯率小幅走強。

由於大陸創新與「新經濟」行業的崛起，在政策支持、持續投資和強勁研發支出背景之下，張寧預計，大陸「新經濟」行業在2026至2030年增速將持續快於其他經濟部門，到2030年占GDP的比重將較目前提高三個百分點。

房地產
