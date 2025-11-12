陸推 AI+行動 布局前瞻產業 發展新質生產力

快訊

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
AI示意圖。 路透

大陸國務院副總理何立峰發表文章表示，發展「新質生產力」是贏得大國博弈戰略主動的內在要求，要全面實施「人工智能+」（AI+）行動，全方位賦能千行百業，並前瞻布局未來產業。

新質生產力是2023年9月大陸國家主席習近平在黑龍江考察調研期間首次提到的新的詞彙，主要核心在於整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。

大陸官媒人民日報昨（11）日刊出何立峰文章「因地制宜發展新質生產力」，當中提及深入實施發展新質生產力的重大任務舉措，以及全面把握因地制宜發展新質生產力的基本要求。

何立峰表示，中共四中全會通過的「十五五」規劃建議，對因地制宜發展新質生產力作出重要部署。發展新質生產力是推動高質量發展、贏得大國博弈戰略主動的內在要求。必須加快高水平科技自立自強，提高基礎研究投入比重，實現更多「從0到1」顛覆性突破。

大陸國務院今年8月印發「關於深入實施『人工智能+』行動的意見」，當中針對強化基礎支撐能力提出若干舉措。

求是雜誌報導，大陸國務院發展研究中心企業研究所副所長馬源認為，已被國外列入或可能被管控的環節或領域需提升自主可控能力，包括先進算力晶片、智算晶片配套領域、超大規模算力設施、基礎大模型等。

上述意見提出，到2027年，大陸要率先實現人工智慧與六大重點領域廣泛深度融合；到2030年，智慧經濟成為經濟發展的重要增長極；到2035年，全面步入智慧經濟和智慧社會發展新階段。

何立峰並表示，建設強大國內市場是發展新質生產力的雄厚基礎，要大力提振消費，擴大有效投資，引導資金更多投向新型基礎設施等領域，且要防止一哄而上、重複建設，堅決反對「內捲式」競爭，並指各地切忌一味「求高求新」。

北京專業人才逾363萬人

北京市人力資源和社會保障局局長王清旺在10日舉行新聞發布會上介紹，「十四五」期間，北京著力加強專業技術人才、技能人才培養...

陸5G揚帆 聚焦機器人+

中國工業和信息化部規畫司司長姚珺10日在北京舉行的國務院政策例行吹風會上表示，將加速推動「5G+」、「人工智能+」、「機...

上海進博會 成交額創歷史新高

第八屆中國國際進口博覽會10日閉幕，中國國際進口博覽局副局長吳政平10日在新聞發布會上介紹，第八屆進博會成交活躍，按一年...

長沙國際採購會 近800企業參與

2025長沙國際採購暨產業協同創新會10日在長沙舉行，現場發布《2025—2026年國際採購需求訂單》，共涉及採購信息2...

瑞銀：陸明年 GDP 增速放緩到4.5%

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。

陸折疊機年衝千萬支

國際數據公司（IDC）最新報告顯示，2025年第3季大陸折疊手機市場回暖，出貨量達263萬支，年增17.8%。今年前三季...

