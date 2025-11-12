快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

何立峰：大國博弈是生產力競爭

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中共機關報人民日報昨日刊登大陸國務院副總理何立峰的署名文章，論述新質生產力。他表示，大國博弈說到底是生產力競爭，焦點是發展新質生產力，以贏得戰略主動，強調須加快高水準科技自立自強，全面實施「人工智慧＋」（ＡＩ＋），全方位賦能千行百業，前瞻布局未來產業。

何立峰提到，中共二十屆四中全會通過的十五五規畫建議，對因地制宜發展新質生產力作出重要部署。他說，發展新質生產力是推動高質量發展、贏得大國博弈戰略主動的內在要求。要擺脫傳統經濟增長方式和生產力發展路徑，打造自主可控、競爭力強的現代化產業體系。

他指出，必須加快高水準科技自立自強，提高基礎研究投入比重，實現更多「從零到一」顛覆性突破；要加強關鍵核心技術突破，完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動重點領域取得決定性突破；並要加快建設以先進製造業為核心的現代化產業體系。

具體作為上，何立峰稱，建設強大國內市場是發展新質生產力的雄厚基礎，要大力提振消費，擴大有效投資，引導資金更多投向新型基礎設施等領域，以及提升宏觀經濟治理效能，加強財政、貨幣政策協同，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。並稱，要全面把握因地制宜發展新質生產力的基本要求，縱深推進全國統一大市場建設，大力破除地方保護和市場分割，防止一哄而上、重複建設，堅決反對「內捲式」競爭。

何立峰 人工智慧
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸副總理何立峰：大國博弈說到底是生產力的競爭 焦點是新質生產力

川普曝川習會軼聞 與會中國官員不敢作聲

快訊！川習會結束 時間僅1小時40分

敲定稀土開放協議 美中化解貿易對立

相關新聞

壯大海外房產版圖！馬雲妻子「猛砸8億」買下倫敦別墅 豪華設施曝光

英國金融時報引述知情人士透露，2024年秋季，阿里巴巴創辦人馬雲的妻子張瑛以1950萬英鎊（約新台幣7.95億元）買下位...

陸人形機器人供應鏈陷產能過剩？ 高盛指多家公司尚無明確訂單

大陸人形機器人產業如火如荼的發展，但高盛近日針對大陸人形機器人供應鏈的報告顯示，多家零部件公司積極規劃產能，但尚無明確訂...

傳歐盟電信網絡將強制剔除中興、華為 陸批嚴重違反市場原則

近日傳出歐盟執委會打算強制要求歐盟成員國逐步在電信網路中剔除華為和中興通訊設備，對此大陸外交部表示，這嚴重違反了市場原則...

歐盟電信 擬剔除華為中興設備

近日傳歐盟執委會打算強制要求歐盟成員國，逐步在電信網路中剔除華為和中興通訊設備，大陸外交部昨日回應表示，這嚴重違反了市場...

何立峰：大國博弈是生產力競爭

中共機關報人民日報昨日刊登大陸國務院副總理何立峰的署名文章，論述新質生產力。他表示，大國博弈說到底是生產力競爭，焦點是發...

先住後買？陸房企銷售壓力大 行銷手段五花八門

中國房地產市場不振，房企銷售壓力加大，快速賣出、取得現金流為第一目標。為達到銷售目的，有房企大打折扣戰，還有房企推出「先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。