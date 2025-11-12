何立峰：大國博弈是生產力競爭

中共機關報人民日報昨日刊登大陸國務院副總理何立峰的署名文章，論述新質生產力。他表示，大國博弈說到底是生產力競爭，焦點是發展新質生產力，以贏得戰略主動，強調須加快高水準科技自立自強，全面實施「人工智慧＋」（ＡＩ＋），全方位賦能千行百業，前瞻布局未來產業。

何立峰提到，中共二十屆四中全會通過的十五五規畫建議，對因地制宜發展新質生產力作出重要部署。他說，發展新質生產力是推動高質量發展、贏得大國博弈戰略主動的內在要求。要擺脫傳統經濟增長方式和生產力發展路徑，打造自主可控、競爭力強的現代化產業體系。

他指出，必須加快高水準科技自立自強，提高基礎研究投入比重，實現更多「從零到一」顛覆性突破；要加強關鍵核心技術突破，完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動重點領域取得決定性突破；並要加快建設以先進製造業為核心的現代化產業體系。

具體作為上，何立峰稱，建設強大國內市場是發展新質生產力的雄厚基礎，要大力提振消費，擴大有效投資，引導資金更多投向新型基礎設施等領域，以及提升宏觀經濟治理效能，加強財政、貨幣政策協同，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。並稱，要全面把握因地制宜發展新質生產力的基本要求，縱深推進全國統一大市場建設，大力破除地方保護和市場分割，防止一哄而上、重複建設，堅決反對「內捲式」競爭。