長沙國際採購會 近800企業參與
2025長沙國際採購暨產業協同創新會10日在長沙舉行，現場發布《2025—2026年國際採購需求訂單》，共涉及採購信息220餘條。 本次活動由長沙市人民政府主辦，吸引近800家中外企業、機構代表參與，其中包括來自美國、德國、波蘭等30個國家和地區的390多名國際採購商、供應商等。
中新社報導， 現場發布的採購信息，主要涉及智能製造、航空航天、檢驗檢測、新材料、儲能裝備等重點領域，既涵蓋軌道交通零件、工業自動化設備等長沙標誌性高端製造產品，也包含航空航天輕量化部件、智駕系統、建築節能工程檢測、鉛酸電池、制動軸、螺旋彈簧等細分領域高精尖產品。
活動透露，長沙位居全球科技集群百強榜第44位、全球科研城市第23位。數智化轉型與AI、航空航天與低空經濟、檢驗檢測與集成服務等3個產業模塊，是「十五五」時期長沙與海外一些地區及粵港澳大灣區、海南自貿港等協同創新的發展方向。
長沙市副市長錢麗霞表示，當前，「買全球、賣全球」已成為國際經貿合作的廣泛共識。此次會議的舉辦，是長沙聚焦產業生態優化升級，主動深化全球性、區域性產業合作與投資對接的務實舉措。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言