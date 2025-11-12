快訊

鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷

長沙國際採購會 近800企業參與

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2025長沙國際採購暨產業協同創新會10日在長沙舉行，現場發布《2025—2026年國際採購需求訂單》，共涉及採購信息220餘條。 本次活動由長沙市人民政府主辦，吸引近800家中外企業、機構代表參與，其中包括來自美國、德國、波蘭等30個國家和地區的390多名國際採購商、供應商等。

中新社報導， 現場發布的採購信息，主要涉及智能製造、航空航天、檢驗檢測、新材料、儲能裝備等重點領域，既涵蓋軌道交通零件、工業自動化設備等長沙標誌性高端製造產品，也包含航空航天輕量化部件、智駕系統、建築節能工程檢測、鉛酸電池、制動軸、螺旋彈簧等細分領域高精尖產品。

活動透露，長沙位居全球科技集群百強榜第44位、全球科研城市第23位。數智化轉型與AI、航空航天與低空經濟、檢驗檢測與集成服務等3個產業模塊，是「十五五」時期長沙與海外一些地區及粵港澳大灣區、海南自貿港等協同創新的發展方向。

長沙市副市長錢麗霞表示，當前，「買全球、賣全球」已成為國際經貿合作的廣泛共識。此次會議的舉辦，是長沙聚焦產業生態優化升級，主動深化全球性、區域性產業合作與投資對接的務實舉措。

北京專業人才逾363萬人

北京市人力資源和社會保障局局長王清旺在10日舉行新聞發布會上介紹，「十四五」期間，北京著力加強專業技術人才、技能人才培養...

陸5G揚帆 聚焦機器人+

中國工業和信息化部規畫司司長姚珺10日在北京舉行的國務院政策例行吹風會上表示，將加速推動「5G+」、「人工智能+」、「機...

上海進博會 成交額創歷史新高

第八屆中國國際進口博覽會10日閉幕，中國國際進口博覽局副局長吳政平10日在新聞發布會上介紹，第八屆進博會成交活躍，按一年...

瑞銀：陸明年 GDP 增速放緩到4.5%

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。

陸折疊機年衝千萬支

國際數據公司（IDC）最新報告顯示，2025年第3季大陸折疊手機市場回暖，出貨量達263萬支，年增17.8%。今年前三季...

