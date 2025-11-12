上海進博會 成交額創歷史新高

第八屆中國國際進口博覽會10日閉幕，中國國際進口博覽局副局長吳政平10日在新聞發布會上介紹，第八屆進博會成交活躍，按一年計意向成交額達834.9億美元，比上屆增長4.4%，創歷史新高。

中新社報導，共有67個國家、地區和國際組織參加本屆進博會國家展，展覽面積3萬平方米，會期舉辦了上百場活動。喬治亞、塞爾維亞、阿拉伯聯合大公國等19國領導人或高級別官員參加國家展有關活動。

本屆進博會企業展面積超過36.7萬平方米，共來自138個國家和地區的4108家企業參展，展覽面積和企業數量均創歷史新高。其中，世界500強和行業龍頭企業達290家，180家企業成為「八屆全勤生」，充分體現中國超大規模市場的強大磁吸力。

本屆進博會上共發布461項代表性新產品、新技術、新服務。其中，全球首發201項、亞洲首展65項、中國首秀195項，涵蓋生物醫藥、綠色低碳、技術裝備等行業，人工智能、人形機器人占比較高。

第八屆虹橋論壇註冊總規模首次超過1萬人，400多位政商學界權威嘉賓參與討論，其中包括8位諾貝爾獎得主等頂尖學者。本屆進博會共組建43個交易團和700多個交易分團，註冊觀眾超過46萬人，同比增長7%。

「今年進博會，我們感受到中國市場的澎湃活力與巨大潛力」。米其林集團總經理兼首席財務官夏逸夫（Yves Chapot）道出許多跨國企業的心聲。他說：「中國不僅是創新高地，更是一個學習與交流平台」。

八載與進博同行，阿斯利康中國總經理林驍將進博會比作「橋樑」。8年來，他在這座橋上見證了許多「從展品到商品」的轉化奇跡。另一個「八屆全勤生」，賀利氏大中華區總裁艾周平表示，進博會舉辦的6天裡訪客絡繹不絕，讓他看到的不僅是商機，更是深度溝通帶來的戰略互信。

愛德華生命科學大中華區高級副總裁兼總經理鍾順和表示，唯有扎根中國、融入中國，才能真正理解並滿足本土需求。