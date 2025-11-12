快訊

鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷

陸5G揚帆 聚焦機器人+

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國工業和信息化部規畫司司長姚珺10日在北京舉行的國務院政策例行吹風會上表示，將加速推動「5G+」、「人工智能+」、「機器人+」、「工業互聯網+」、「北斗+」等重點領域應用場景培育。

中新社報導，國務院辦公廳印發的《關於加快場景培育和開放推動新場景大規模應用的實施意見》近日對外公佈。姚珺說，工信部高度重視重點領域場景培育，充分發揮中國超大規模市場、完整產業體系和豐富應用場景的優勢，加速新興產業規模化發展。

他透露，官方將實施5G規模化應用「揚帆」行動，面向大中小企業深化重點行業領域5G工廠建設，推廣一體化、集約化解決方案，開發推廣機器視覺質檢、遠程設備操控、柔性生產製造等重點應用場景。研究出台「人工智能+製造」專項行動實施意見，推動人工智能向製造業研發設計、生產製造、管理決策、運維服務等各環節延伸。

姚珺還提及，中國將深入實施「機器人+」應用行動，拓展機器人的應用深度和廣度。推動工業機器人、人形機器人進工廠。聚焦採礦、民爆、應急等領域複雜惡劣的生產環境推廣機器人產品，提昇危險、惡劣環境下智能作業水平。

同時，研究出台工業互聯網和人工智能融合賦能行動方案，打造「5G+工業互聯網」升級版，實施工業互聯網與重點產業鏈「鏈網協同」工程。推動時空信息產業發展政策，深化北斗規模應用城市試點，加快北斗與移動通信、慣性導航、高精度視覺等技術融合創新。

規模 國務院 北京
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸人形機器人供應鏈陷產能過剩？ 高盛指多家公司尚無明確訂單

上銀明年拚物流機器人小量生產 推人形機器人新元件

美政府關門50億元軍售延後交貨 衝擊北約恐比想像大

烏鎮峰會 AI成吸睛亮點

相關新聞

北京專業人才逾363萬人

北京市人力資源和社會保障局局長王清旺在10日舉行新聞發布會上介紹，「十四五」期間，北京著力加強專業技術人才、技能人才培養...

陸5G揚帆 聚焦機器人+

中國工業和信息化部規畫司司長姚珺10日在北京舉行的國務院政策例行吹風會上表示，將加速推動「5G+」、「人工智能+」、「機...

上海進博會 成交額創歷史新高

第八屆中國國際進口博覽會10日閉幕，中國國際進口博覽局副局長吳政平10日在新聞發布會上介紹，第八屆進博會成交活躍，按一年...

長沙國際採購會 近800企業參與

2025長沙國際採購暨產業協同創新會10日在長沙舉行，現場發布《2025—2026年國際採購需求訂單》，共涉及採購信息2...

瑞銀：陸明年 GDP 增速放緩到4.5%

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。

陸折疊機年衝千萬支

國際數據公司（IDC）最新報告顯示，2025年第3季大陸折疊手機市場回暖，出貨量達263萬支，年增17.8%。今年前三季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。