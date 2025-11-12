陸5G揚帆 聚焦機器人+

中國工業和信息化部規畫司司長姚珺10日在北京舉行的國務院政策例行吹風會上表示，將加速推動「5G+」、「人工智能+」、「機器人+」、「工業互聯網+」、「北斗+」等重點領域應用場景培育。

中新社報導，國務院辦公廳印發的《關於加快場景培育和開放推動新場景大規模應用的實施意見》近日對外公佈。姚珺說，工信部高度重視重點領域場景培育，充分發揮中國超大規模市場、完整產業體系和豐富應用場景的優勢，加速新興產業規模化發展。

他透露，官方將實施5G規模化應用「揚帆」行動，面向大中小企業深化重點行業領域5G工廠建設，推廣一體化、集約化解決方案，開發推廣機器視覺質檢、遠程設備操控、柔性生產製造等重點應用場景。研究出台「人工智能+製造」專項行動實施意見，推動人工智能向製造業研發設計、生產製造、管理決策、運維服務等各環節延伸。

姚珺還提及，中國將深入實施「機器人+」應用行動，拓展機器人的應用深度和廣度。推動工業機器人、人形機器人進工廠。聚焦採礦、民爆、應急等領域複雜惡劣的生產環境推廣機器人產品，提昇危險、惡劣環境下智能作業水平。

同時，研究出台工業互聯網和人工智能融合賦能行動方案，打造「5G+工業互聯網」升級版，實施工業互聯網與重點產業鏈「鏈網協同」工程。推動時空信息產業發展政策，深化北斗規模應用城市試點，加快北斗與移動通信、慣性導航、高精度視覺等技術融合創新。