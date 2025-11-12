北京專業人才逾363萬人
北京市人力資源和社會保障局局長王清旺在10日舉行新聞發布會上介紹，「十四五」期間，北京著力加強專業技術人才、技能人才培養，目前，全市技能人才總量達363.2萬人。
中新社報導，王清旺表示，北京著力暢通人才發展。推出全國首個國際職業資格認可目錄，北京認可的國際職業資格達163項，雲計算、特許公認會計師等7項職業資格實現國際雙向互認的突破。
王清旺表示，「十四五」以來，北京各級人社部門千方百計促進高校畢業生多渠道就業創業，連續五年出台支持高校畢業生就業創業增量政策，每年歸集並發布面向畢業生的崗位超10萬個。
北京市大學生創業板（簡稱「大創板」）是設立在北京區域性股權市場的特色展示板塊，於2016年6月30日正式啟動。王清旺介紹，截至目前，大創板企業數量累計達411家，融資超120億元人民幣，創造就業崗位超7000個。五年來，北京聚焦先進製造、康養服務等重點領域，建設15條「產教評」技能生態鏈，建成17個國家級高技能人才培訓基地、160家技能大師工作室。
