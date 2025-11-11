壯大海外房產版圖！馬雲妻子「猛砸8億」買下倫敦別墅 豪華設施曝光

快訊

中央社／ 台北11日電
英國金融時報引述知情人士透露，2024年秋季，阿里巴巴創辦人馬雲的妻子張瑛以1950萬英鎊（約新台幣7.95億元）買下位在倫敦、早年是義大利駐英國大使館所在地的一棟別墅。圖／美聯社
英國金融時報引述知情人士透露，2024年秋季，阿里巴巴創辦人馬雲的妻子張瑛以1950萬英鎊（約新台幣7.95億元）買下位在倫敦、早年是義大利駐英國大使館所在地的一棟別墅。圖／美聯社

英國金融時報引述知情人士透露，2024年秋季，阿里巴巴創辦人馬雲的妻子張瑛以1950萬英鎊（約新台幣7.95億元）買下位在倫敦、早年是義大利駐英國大使館所在地的一棟別墅。報導提到，這棟別墅進一步壯大馬雲家族在中國境外龐大的房產版圖。

據報導，根據知情人士透露及英國土地登記記錄，這棟別墅位在倫敦高級住宅區貝爾桂維亞（Belgravia）區，屬英國2級歷史保護建築，面積達7948平方英尺（約223坪），1920年代曾是義大利駐英國大使館，後來也曾是義大利駐英武官辦公地點。

報導指出，先前的售屋廣告顯示，馬雲家族購買的這棟別墅共有6間臥房，設有電影放映室及電梯，廣告上的開價是2150萬英鎊。即使以1950萬英鎊成交，根據倫敦房地產專業數據，這一價位排名2024年倫敦房產交易價格排行榜的第34位，可躋身前0.4%的頂端價位。

報導提到，這棟別墅進一步壯大馬雲家族在中國境外龐大的房地產版圖。2020年，馬雲因言詞激怒中國高層，使他此後大部分時間待在國外，且保持低調，並在東京居住過一段時間。

報導說，房仲業者透露，這棟別墅的買家（馬雲夫婦）當時是被當地的「優越地段」和「高度保全」吸引而購買。

報導指出，馬雲家族在全球不斷拓展房產版圖。金融時報先前引述官方文件報導，張瑛2024年斥資約新幣4500萬元（約新台幣10.7億元）在新加坡購置3間連棟的街屋。此外，馬雲家族10年來在法國、香港、美國分別購買城堡、葡萄園、豪宅、莊園等房產。

其中，馬雲家族2015年在香港買下豪宅後，還拆除改建；同年斥資2300萬美元（約新台幣7.1億元）在紐約州買下的房產，面積更達2.81萬英畝，內含馬廄、楓糖漿工廠及流經其中的溪流。

義大利 房產 馬雲 英國 倫敦
