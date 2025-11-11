陸人形機器人供應鏈陷產能過剩？ 高盛指多家公司尚無明確訂單

大陸人形機器人產業如火如荼的發展，但高盛近日針對大陸人形機器人供應鏈的報告顯示，多家零部件公司積極規劃產能，但尚無明確訂單或量產時間表，引發市場對「產能過剩」疑慮。分析人士認為，目前的「訂單荒」更應被理解為產業發展初期必然存在試錯的成本和時間。

第一財經報導，近日，高盛一份針對大陸人形機器人供應鏈的實地調研報告在資本市場流傳。該機構在11月3日至6日調研九家大陸機器人產業鏈企業，包括三花智控、拓普集團、雙環傳動等市場熱門公司。

高盛調研團隊表示，這些機器人零部件公司正積極規劃大陸及海外產能，年化產能規劃區間約10萬至100萬台機器人當量之間。但尚無公司證實接獲大額訂單，也未能提供清晰的量產時間表。這一結論引發市場對機器人供應鏈「產能過剩」的擔憂。

報導指出，拓普集團計劃在泰國、墨西哥和美國建立人形機器人相關產線，泰國工廠設計年產能高達100萬台，總投資額約在人民幣70億-80億元；三花智控在泰國購買約20萬平方公尺土地，專項用於仿人機器人執行器組裝，目前已啟動泰國基地產能用於人形機器人；敏實集團已完成年產能1萬套的頭部與面部總成生產線建設，預計2026年一季度實現量產。

拓普集團相關負責人表示，由於北美大客戶還沒下達具體訂單，公司現在沒有在手訂單。產能規劃規模是根據大客戶產能指引來安排。公司只能按照客戶要求去準備，否則會面臨訂單落地無法交付的情況，至於未來訂單是低於產能還是超出產能，目前誰都不知道。

均勝電子相關負責人表示，客戶的機器人圖紙在今年下半年更新過，更新換代後進入小批量試生產。量產時間依據客戶進度，現在小批量試生產的機器人，具體應用場景還不明確，客戶也在摸索零部件和系統的適配程度。

某電新行業分析師表示，全球範圍內，人形機器人的具體應用場景和技術路徑都在摸索發展階段，不要因為短期的訂單真空而輕易否定人形機器人的中長期產業趨勢，當前的「訂單荒」更應被理解為產業發展初期，新興產業發展初期必然存在試錯的成本和時間。

高盛表示，大多數公司打算在接到實際訂單後逐步擴大規模，因此當前規劃未必意味著供應過剩風險迫近。仍對人形機器人技術長期趨勢持積極看法，但需要監控關鍵機器人產品的性能和具體的終端應用。