先住後買？陸房企銷售壓力大 行銷手段五花八門

中央社／ 台北11日電
中國大陸房地產市場不振，房企銷售壓力加大，快速賣出、取得現金流為第一目標。圖／中新社
中國大陸房地產市場不振，房企銷售壓力加大，快速賣出、取得現金流為第一目標。圖／中新社

中國房地產市場不振，房企銷售壓力加大，快速賣出、取得現金流為第一目標。為達到銷售目的，有房企大打折扣戰，還有房企推出「先住後買」計畫，潛在買家可試住1個月。

中國房地產市場不振，房企銷售壓力加大，快速賣出房子、取得現金流為第一目標；對於消費者來說，「折扣有多少」為主要關鍵問題。為了在年底創造好業績，多個城市房企推出五花八門行銷手段，期盼獲得消費者青睞。

據第一財經11日報導，上海中環南大地帶有房企在尚未正式公開發售建案前，先推出「普惠98折+首日認籌送1年物業費」優惠；附近一處競爭建案則以「95折+人民幣1000元（約新台幣4200元）購車位+認籌送購物卡」。

「認籌」與認購不一樣。認籌是指在建案正式銷售前，房企透過收取「誠意金」確認買家意願，也透過這個方式留住買家；在正式開賣後，繳完誠意金買家可優先購房，這是一種檯面下運作的潛規則。

過往多數建案會先以市價開賣，倘若沒賣完才以折扣價出售。業界人士直言，現在房企銷售壓力大，快速賣出房子、取得現金流為第一目標；房市行銷競爭也愈來愈激烈，必須時時關注競爭對手與客戶意向。

報導提到，廣州有房企推出「先住後買」計畫，潛在買家先出意向金10萬元，即可在簽署相關協定、完成入住手續後，入住指定體驗房源，有1個月居住體驗；若決定不買、退出計畫，只要按約承擔相應金額占用費即可。

杭州有房企推出千萬元建案，強調購房「送車位」。這處建案一個車位要價49萬元、兩個車位折扣後為70萬元，近期則是推出「買一間房送兩個車位」促銷方案，只為求快速售罄。

一名建案行銷人員表示，建案分為數期推出，目標首期成績要漂亮，所以力求首期快速售罄，在周邊強烈競爭格局下，會用更好的折扣來吸引客戶。

房地產研究機構克而瑞認為，如何快速賣出、實現銷售現金流是現在的房企第一目標，建案行銷手段的重要性在過程中更加地被凸顯。

