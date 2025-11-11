快訊

不斷更新／屏東縣宣布停班課！鳳凰颱風逼近 明停班課資訊一覽

簡廷芮捲粿王外遇也被爆婚變！再發聲「不應波及無辜的人」 對老公感抱歉

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸載人飛艇「祥雲」AS700交付浙江 明年將開放公眾搭乘

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸載人飛艇「祥雲」AS700預計會在明年向一般民眾開放。圖／取自「中國航空工業集團」微信公眾號
大陸載人飛艇「祥雲」AS700預計會在明年向一般民眾開放。圖／取自「中國航空工業集團」微信公眾號

大陸研製的載人飛艇「祥雲」AS700，每架要價台幣約1億元，可搭載10人，自亮相後不斷測試，現在已經開始交付到華東地區，目前在浙江進行測試，預計將於明年正式投入使用，對一般民眾開放。

AS700載人飛艇由中國航空工業集團特種飛行器研究所自主研製，是大陸首個按適航規範研製、擁有完全自主智慧財產權的載人飛艇。它總長50公尺，最大航程700公里，可搭載10人。內部採用惰性氣體氦氣作為浮升氣體，號稱不易燃、不易爆，安全性高，用途廣泛。該飛艇憑藉「低空慢飛、安全可靠」的特點，可在100—300公尺的最佳觀景高度，讓遊客俯瞰風光。AS700載人飛艇於2024年11月首次亮相珠海航展

中國航空工業集團9日披露，被譽為「空中白鯨」的「祥雲」AS700載人飛艇近日已經飛抵浙江紹興越城區的鑒水科技城，並平穩進入專用艇庫。這意味著載人飛艇成功邁出商業化運營的關鍵一步。近期，飛艇將再次在越城區開展飛行驗證，以推進商業化運營，「計畫在明年面向公眾開放」。同時，特飛所（中國特種飛行研究所）也在同步推進人才訓練工作，首批3名載人飛艇駕駛員即將結業。

目前相關資訊還未披露未來搭乘祥雲飛艇所要支付的費用。

越城發布則援引鑒水科技城建設管理辦公室相關負責人表示，飛艇計畫在明年完成相關證件領取，屆時有望面向公眾開放，該許可證審批在全大陸尚屬首批，目前大陸還未有同類飛艇獲證。同時，雙方合作不止於單艇運營，今年6月中航特飛載人飛艇華東基地項目正式簽約，計畫在越城打造面向華東「五省一市」的總裝交付基地，形成華東地區最大的載人飛艇生產交付中心，最終構建「研發—製造—運營—服務」全產業鏈生態。

另據湖北日報報導，9月底特飛所與浙江一文旅公司正式簽訂「祥雲」AS700載人飛艇訂購協定。至此，AS700飛艇已收穫24架訂單。特飛所相關負責人介紹，AS700飛艇單價人民幣2,499萬元（約合台幣1億887萬元），24架訂單來自重慶、貴州、浙江、江蘇等省份，均已預付訂金，這些飛艇主要用於空中遊覽飛行、空中廣告、應急救援、城市公共服務等領域。目前，AS700飛艇在大陸境內尚無同類競爭產品，意向訂單仍在不斷增加。

而為保障後續訂單的按期交付，去年底總投資50億元的荊門航空智慧製造科技園在漳河新區開工（位於湖北省荊門市）。目前工程已基本完工，明年初建成達產。屆時AS700飛艇的年產能將增至24架，年產值增加人民幣數億元。

「祥雲」AS700現已經交付到浙江並停放在專用的艇庫。圖／取自「越城發布」微信公眾號
「祥雲」AS700現已經交付到浙江並停放在專用的艇庫。圖／取自「越城發布」微信公眾號

珠海航展
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沈伯洋遭大陸立案偵查 賴總統喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴

西班牙國王睽違18年再訪陸 雙方將簽訂農產品與文化領域協定

曾多次來台交流 陸國寶級瓷器專家耿寶昌逝世 享壽103歲

烏鎮峰會 AI成吸睛亮點

相關新聞

大陸載人飛艇「祥雲」AS700交付浙江 明年將開放公眾搭乘

大陸研製的載人飛艇「祥雲」AS700，每架要價台幣約1億元，可搭載10人，自亮相後不斷測試，現在已經開始交付到華東地區，...

傳歐盟電信網絡將強制剔除中興、華為 陸批嚴重違反市場原則

近日傳出歐盟執委會打算強制要求歐盟成員國逐步在電信網路中剔除華為和中興通訊設備，對此大陸外交部表示，這嚴重違反了市場原則...

鳳凰颱風重創菲律賓 陸使館：將提供現匯與緊急物資援助

鳳凰颱風對菲律賓造成重創，不僅逾10人死亡，還有上百萬人撤離，而大陸駐菲使館宣布，出於人道主義和對菲人民的友好情誼，大陸...

瑞銀估大陸明年GDP增速降至4.5% 或續降息降準

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。他還預測，明年大...

「買電視像炒股」 雙11套路先漲後降 到手「千人千價」

「雙十一購物節」從2009年誕生，至今已是第16個年頭。調查發現，不少消費者在雙十一活動前加入購物車的商品出現「先漲後降...

進博會秀成績單…大單頻傳 中企成交額屢創高

「28億元人民幣」、「超百億元人民幣」、「12.11億美元」、「超20億美元」……第八屆中國國際進口博覽會上，中國企業不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。