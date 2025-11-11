傳歐盟電信網絡將強制剔除中興、華為 陸批嚴重違反市場原則

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人林劍11日對歐盟執委會準備強制成員在其行動網路設備中逐步移除華為與中興通訊產品一事，表達「這嚴重違反了市場原則和公平競爭規則」。圖為林劍先前主持記者會。圖／歐新社資料照
大陸外交部發言人林劍11日對歐盟執委會準備強制成員在其行動網路設備中逐步移除華為與中興通訊產品一事，表達「這嚴重違反了市場原則和公平競爭規則」。圖為林劍先前主持記者會。圖／歐新社資料照

近日傳出歐盟執委會打算強制要求歐盟成員國逐步在電信網路中剔除華為和中興通訊設備，對此大陸外交部表示，這嚴重違反了市場原則和公平競爭規則，敦促歐盟為大陸企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資的信心。

大陸外交部發言人林劍11日下午在記者會上表示，大陸企業長期在歐洲依法合規經營，為歐方的民眾提供了優質的產品和服務，也為當地的經濟社會發展和就業作出了積極貢獻。「在沒有法律依據和事實證據的前情況下，以行政手段強行限制甚至禁止企業參與市場，這嚴重違反了市場原則和公平競爭規則」。

林劍指出，事實證明，個別國家強行移除大陸電信企業的優質安全的設備，「不僅遲滯了自身技術發展的進程，還造成了巨額的經濟損失，將經貿問題泛安全化、政治化將阻礙技術進步和經濟發展，損人不利己」。

他最後指出，敦促歐盟為大陸企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資的信心。

此前彭博引述知情人士透露，歐盟執委會擬強制成員在其行動網路設備中，逐步移除華為與中興通訊產品。消息人士稱，歐盟執委會副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）希望能將2020年關於停止在行動網路使用高風險供應商的建議，轉化成具法律約束力的要求，維爾庫南將提案要求歐盟成員遵循執委會所擬的安全指導方針。

公開資料顯示，2020年初歐盟曾發布5G資訊安全工具箱（5G cybersecurity toolbox）指令，要求將華為等設備供應商排除在歐盟地區5G網路建設的供應鏈之外。2023年6月歐盟執委會也曾表示，華為和中興對歐盟安全構成風險，而2023年6月大陸外交部發言人汪文斌曾指出，歐盟執委會口口聲聲說華為、中興等大陸通信企業存在安全風險，「卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定」，大陸對此堅決反對。

今年初，俄羅斯衛星通訊社曾援引Euractiv門戶網站掌握的一份歐洲議會的文件報導稱，至少14個歐盟國家不想在發展5G網路方面減少對大陸通信公司華為和中興設備的依賴，丹麥諮詢公司Strand Consult資料則顯示，17個歐盟國家未完全遵守歐盟執委會的建議，在這些國家中，有6國部分遵守降低網路安全風險的措施（德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、芬蘭、法國），7國正在採取限制措施（希臘、西班牙、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、捷克），4國不打算採用這些措施（奧地利、保加利亞、匈牙利、賽普勒斯）。其中賽普勒斯的網路對大陸設備的依賴程度達100%，奧地利為67%，保加利亞、匈牙利各為65%和62%。

