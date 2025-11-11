快訊

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！這10縣市明天停班課達標

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風重創菲律賓 陸使館：將提供現匯與緊急物資援助

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
鳳凰颱風登陸菲律賓，迫使超過百萬人撤離，大陸駐菲律賓使館宣布將提供援助。（路透）
鳳凰颱風登陸菲律賓，迫使超過百萬人撤離，大陸駐菲律賓使館宣布將提供援助。（路透）

鳳凰颱風菲律賓造成重創，不僅逾10人死亡，還有上百萬人撤離，而大陸駐菲使館宣布，出於人道主義和對菲人民的友好情誼，大陸將向菲人民提供現匯和緊急物資援助。

大陸駐菲律賓大使館11日下午在官網宣布，近日菲律賓多地因颱風遭受重大人員傷亡和財產損失。「我們對遇難者表示哀悼，向遇難者家屬、受傷人員和災區民眾表示慰問」。

該使館強調，災情發生後，大陸有關地方省份、在菲陸資企業、華人華僑第一時間向菲災區人民伸出援手。「出於人道主義和對菲人民的友好情誼，中方將向菲人民提供現匯和緊急物資援助。我們祝願當地受災民眾早日克服困難、重建家園」。

不過該使館並未公布具體金額、以及具體物資數量。

菲律賓媒體ABS-CBN於11日報導，鳳凰颱風造成的死亡人數攀升至18人，且造成140萬人流離失所，這是幾天內襲擊菲律賓的第二個大型颱風。上周海鷗颱風肆虐菲律賓群島中部島嶼，也造成重大傷亡。

公開資料顯示，這並非大陸首次針對風災援助菲律賓。2013年海燕颱風襲擊菲律賓，死傷超過3,900人，當時大陸政府最初宣布向菲律賓人民提供10萬美元的人道主義緊急救災現匯援助，被部分國際輿論批評為「吝嗇」，隨後大陸又決定向菲律賓災區人民提供價值人民幣1,000萬元（當時約合160萬美元）的物資，其中含有帳篷數千頂，毛毯上萬條，中共海軍「和平方舟」號醫院船也開赴菲律賓颱風災區參與救援。

不過海燕颱風侵襲菲律賓前的2013年初，菲律賓向聯合國法庭提交南海主權仲裁案件，相關的南海領土爭議導致北京與馬尼拉間緊張關係加劇。

菲律賓 鳳凰颱風 人道
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風恐屏東登陸 墾丁、雙流森林園區今起封閉

今晚垃圾別拿出來...鳳凰颱風來襲 北市12里晚間停收垃圾

影／鳳凰颱風來襲 賴清德視察中央災害應變中心

鳳凰颱風漸轉東北 氣象署：持續減弱且暴風圈縮小

相關新聞

鳳凰颱風重創菲律賓 陸使館：將提供現匯與緊急物資援助

鳳凰颱風對菲律賓造成重創，不僅逾10人死亡，還有上百萬人撤離，而大陸駐菲使館宣布，出於人道主義和對菲人民的友好情誼，大陸...

瑞銀估大陸明年GDP增速降至4.5% 或續降息降準

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。他還預測，明年大...

「買電視像炒股」 雙11套路先漲後降 到手「千人千價」

「雙十一購物節」從2009年誕生，至今已是第16個年頭。調查發現，不少消費者在雙十一活動前加入購物車的商品出現「先漲後降...

進博會秀成績單…大單頻傳 中企成交額屢創高

「28億元人民幣」、「超百億元人民幣」、「12.11億美元」、「超20億美元」……第八屆中國國際進口博覽會上，中國企業不...

神舟20號推遲返回地球 陸官方強調：返回任務有序推進

大陸神舟20號太空船原定11月5日返回地球，因為遭到「太空微小碎片撞擊」而推遲，最新消息是官方強調「返回任務有序推進」，...

陸副總理何立峰：大國博弈說到底是生產力的競爭 焦點是新質生產力

中共二十屆四中全會10月底落幕後，官媒人民日報已刊出多篇中共政治局成員署名撰寫的解讀文章，最新一篇是中共政治局委員兼副總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。