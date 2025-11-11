鴻騰：續攻CPO平台 看好AI應用帶動元件需求

快訊

中央社／ 台北11日電

鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技全球營運長暨財務長盧伯卿今天表示，未感受到記憶體價格壓力，鴻騰持續布局高階共同封裝光學（CPO）平台元件，看好高效能運算（HPC）成長帶動關鍵零組件需求。

鴻騰上午舉行線上法人說明會，展望未來營運，盧伯卿表示，儘管消費電子產業市況仍有逆風，不過人工智慧（AI）和移動應用需求仍可期，支撐鴻騰營運力道，對於第4季營運正向看待。

談到美國布局進展，盧伯卿指出，鴻騰已在美國設有據點，與當地客戶維持緊密合作關係。

法人問及近期記憶體價格上揚是否影響消費電子終端產品需求，盧伯卿表示，目前並未感受到相關項目價格壓力影響。

在共同封裝光學（CPO）元件布局，盧伯卿指出，鴻騰持續布局高階CPO平台元件，市場需求可期，鴻騰可提供解決方案因應客戶需求。

展望高速光纖傳輸應用，盧伯卿指出，高效能運算成長帶動關鍵零組件需求，AI伺服器機櫃設計也持續帶動鴻騰連接器和纜線模組需求。

鴻騰公布第3季財報簡要，第3季營收13.24億美元，較2024年同期11.74億美元成長12.77%，單季經營淨利7437萬美元，較去年同期6800萬美元成長9.37%；鴻騰前3季營收36.29億美元，年成長11.98%，前3季經營淨利約1.046億美元，年成長3.88%。

CPO 美國 客戶
相關新聞

瑞銀估大陸明年GDP增速降至4.5% 或續降息降準

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，在基準預測下，預計2026年大陸實際GDP增速溫和放緩到4.5%。他還預測，明年大...

「買電視像炒股」 雙11套路先漲後降 到手「千人千價」

「雙十一購物節」從2009年誕生，至今已是第16個年頭。調查發現，不少消費者在雙十一活動前加入購物車的商品出現「先漲後降...

進博會秀成績單…大單頻傳 中企成交額屢創高

「28億元人民幣」、「超百億元人民幣」、「12.11億美元」、「超20億美元」……第八屆中國國際進口博覽會上，中國企業不...

神舟20號推遲返回地球 陸官方強調：返回任務有序推進

大陸神舟20號太空船原定11月5日返回地球，因為遭到「太空微小碎片撞擊」而推遲，最新消息是官方強調「返回任務有序推進」，...

陸副總理何立峰：大國博弈說到底是生產力的競爭 焦點是新質生產力

中共二十屆四中全會10月底落幕後，官媒人民日報已刊出多篇中共政治局成員署名撰寫的解讀文章，最新一篇是中共政治局委員兼副總...

曾被炒到比黃金貴 「神藥」片仔癀20年超級泡沫之路

鑽石、藏獒、燃油車、普洱茶、冬蟲夏草，這些東西有什麼共同點？答案是：隨著中國經濟降溫，價格都崩了。事實上，過去幾年在中國市場價格出現大幅回檔的商品遠不止這些，曾被稱為「藥中茅台」、「神藥」的「片仔癀」，市價也從數年前一粒喊到人民幣1600元（約合新台幣6880元），跌至現在不到人民幣590元，比官方定價人民幣760元還低。 在中國連藥都能被當成投資商品來炒作，片仔癀價格在過去20年的瘋漲和今天的神話破滅，也折射出中國經濟的高度投機性......※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

