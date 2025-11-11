陸副總理何立峰：大國博弈說到底是生產力的競爭 焦點是新質生產力

中共二十屆四中全會10月底落幕後，官媒人民日報已刊出多篇中共政治局成員署名撰寫的解讀文章，最新一篇是中共政治局委員兼副總理何立峰對「新質生產力」的分析，他強調，「發展新質生產力是推動高品質發展、贏得大國博弈戰略主動的內在要求」。「大國博弈說到底是生產力的競爭，焦點是發展新質生產力」。

人民日報11日在6版刊出何立峰的文章「因地制宜發展新質生產力」。他在其中表示，中共十八大以來，一些重要技術和產業躋身世界先進行列。在新能源汽車、第五代移動通信、清潔能源開發利用等領域具備了國際領先的研發製造能力。當前新一輪科技革命和產業變革加速突破，生產力發展正處於從量的積累邁向質的飛躍的關鍵階段。一方面，要加快新技術突破和推廣應用。另一方面，要推動發展成果更多更公平惠及全體人民。

何立峰強調，「發展新質生產力是推動高質量發展、贏得大國博弈戰略主動的內在要求」。從大陸內部看，要擺脫傳統經濟增長方式和生產力發展路徑，打造自主可控、競爭力強的現代化產業體系，從根本上講要靠發展新質生產力，增強國家經濟實力、科技實力和綜合國力。他還提到，「大國博弈說到底是生產力的競爭，焦點是發展新質生產力。我們必須時不我待、主動作為，加快形成更多標誌性、原創性、顛覆性科技和產業創新成果，在大國博弈中贏得戰略主動」。

他提到，科技創新特別是原始創新、顛覆性創新，將深刻重塑生產要素及其組合方式，在發展新質生產力中發揮主導作用。必須加快高水平科技自立自強，加強基礎研究和原始創新，實現更多「從0到1」顛覆性突破，同時加強關鍵核心技術攻關，完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動重點領域取得決定性突破，此外快重大科技成果高效轉化應用。

何立峰並指，大陸幅員遼闊，「要鼓勵和引導各地找准在全國發展大局中的功能定位」，立足自身資源稟賦、產業基礎，合理設定目標，找到最佳路徑，切忌一味「求高求新」。