烏鎮峰會 AI成吸睛亮點

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2025年世界互聯網大會烏鎮峰會9日在浙江烏鎮閉幕。今年的烏鎮峰會實現多個「最」，包括參與國家數量歷年最多、參展企業規模歷年最大、活動內容歷年最豐富等。 　　

中新社報導，本次烏鎮峰會以「共築開放合作、安全普惠的數智未來─攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，共吸引130多個國家和地區的1600多名嘉賓參會。

世界互聯網大會秘書長任賢良在閉幕新聞發布會上介紹，本次烏鎮峰會主要呈現四個特點，包括聚焦構建網絡空間命運共同體理念；關注創新發展熱點議題；不斷擦亮峰會品牌；持續貢獻智慧力量。 　　

以聚焦構建網絡空間命運共同體理念為例，烏鎮峰會期間舉辦了構建網絡空間命運共同體理念10周年理論研討會，以及「攜手構建網絡空間命運共同體精品案例」發布展示等活動，全面展示國際社會積極踐行這一重要理念取得的豐碩成果，攜手推動構建網絡空間命運共同體邁向新階段。 　　

在持續貢獻智慧力量方面，烏鎮峰會期間發布《攜手構建網絡空間命運共同體十年回顧與展望》、《中國互聯網發展報告2025》、《世界互聯網發展報告2025》等文件；世界互聯網大會國際組織依托世界互聯網大會人工智能專業委員會、智庫合作計畫，發布《為人類共同福祉構建全球人工智能安全與治理體系》、《全球人工智能標準發展報告》、《促進全球數字基礎設施建設、彌合數字鴻溝》三份報告。

今年的烏鎮峰會，人工智能成為吸睛點。浙江省委常委、宣傳部部長趙承介紹，本次烏鎮峰會創新設立「六小龍烏鎮對話」，充分展現中國數智領域創新實力與發展活力。烏鎮峰會還精選近30個創新性強的AI技術應用項目，為嘉賓觀眾提供全方位服務與沉浸式體驗。

峰會 規模

